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Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan takipçisine şaşırtan çıkış: 'Coğrafya kaderdir'

03.04.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda kariyerinden daha çok tavırları ve Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelen Merve Boluğur, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram hesabının hikaye kısmından soru-cevap yapan Boluğur'un, takipçisine verdiği cevap şaşırttı.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan takipçisine şaşırtan çıkış: 'Coğrafya kaderdir'

Acemi Cadı, Küçük Sırlar gibi projelerle büyük başarı edinen Merve Boluğur son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Her paylaşımıyla olay olan Merve Boluğur bu sefer takipçisine verdiği yanıt ile gündeme geldi.

TAKİPÇİSİNE VERDİĞİ YANIT ŞAŞIRTTI

Merve Boluğur 3.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan takipçisine şaşırtan çıkış: 'Coğrafya kaderdir'

Bir takipçisinin, 'Türkiye için çok fazlasınız bunu tüm samimiyetimle söylüyorum' sorusuna Boluğur'un verdiği yanıt, 'Coğrafya kaderdir' oldu.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan takipçisine şaşırtan çıkış: 'Coğrafya kaderdir'

Bir diğer takipçisi 'Şarkıcılık mı oyunculuk mu?' diye sordu. Boluğur bu soruya, 'Valla resim çok iyi geliyor bana. Bir de bu ara söz yazmak...' yanıtını verdi.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan takipçisine şaşırtan çıkış: 'Coğrafya kaderdir'

Merve Boluğur en son, mayonun altına giydiği botlarla gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan takipçisine şaşırtan çıkış: 'Coğrafya kaderdir'

34 yaşındaki Merve Boluğur son zamanlarda Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan takipçisine şaşırtan çıkış: 'Coğrafya kaderdir'

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan takipçisine şaşırtan çıkış: 'Coğrafya kaderdir'

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan takipçisine şaşırtan çıkış: 'Coğrafya kaderdir'

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan takipçisine şaşırtan çıkış: 'Coğrafya kaderdir'

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan takipçisine şaşırtan çıkış: 'Coğrafya kaderdir'

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Merve Boluğur Instagram
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