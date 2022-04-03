Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan takipçisine şaşırtan çıkış: 'Coğrafya kaderdir'

Acemi Cadı, Küçük Sırlar gibi projelerle büyük başarı edinen Merve Boluğur son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Her paylaşımıyla olay olan Merve Boluğur bu sefer takipçisine verdiği yanıt ile gündeme geldi.

TAKİPÇİSİNE VERDİĞİ YANIT ŞAŞIRTTI

Merve Boluğur 3.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Bir takipçisinin, 'Türkiye için çok fazlasınız bunu tüm samimiyetimle söylüyorum' sorusuna Boluğur'un verdiği yanıt, 'Coğrafya kaderdir' oldu.

Bir diğer takipçisi 'Şarkıcılık mı oyunculuk mu?' diye sordu. Boluğur bu soruya, 'Valla resim çok iyi geliyor bana. Bir de bu ara söz yazmak...' yanıtını verdi.



Merve Boluğur en son, mayonun altına giydiği botlarla gündeme gelmişti.

34 yaşındaki Merve Boluğur son zamanlarda Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.





