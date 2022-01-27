Ünlü oyuncu Pınar Altuğ annesiyle pozunu paylaştı! Gören şaşkınlığını gizleyemedi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ ile pozunu paylaşıp ''Çok özlüyorum'' notunu düştü. Altuğ'un hasret dolu paylaşımına, ''Kızınız annenize ne kadar benziyor'' ve ''Pınar Hanım, kızınız Su tıpkı anneniz'' gibi yorumlar yapıldı.

Pınar Altuğ, babası Niyazi Altuğ'u trafik kazasında, annesi Selma Altuğ'u ise kanser hastalığı nedeniyle kaybetmişti.

Altuğ, daha önce verdiği bir röportajda, babasını kaybettikten sonra durmadan çalıştığını itiraf etmişti.

Lise yıllarında mankenlik yapmaya başlayan Pınar Altuğ, 1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasından birincilikle ayrıldı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim alırken okulu bırakma kararı alan Altuğ, kariyerine çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaparak başladı. Sunuculuk ve oyunculukla birlikte mankenliği tamamen bırakan Altuğ, başrolü Tamer Karadağlı ile paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Davetsiz Misafir, Omuz Omuza, İlk Aşkım gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, Türkiye'nin Yıldızları programında sunuculuk yaptı.

2000-2003 yılları arasında Umut Elçioğlu ile evli olan Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi.

Çiftin, Su adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Pınar Altuğ, mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.



