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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ annesiyle pozunu paylaştı! Gören şaşkınlığını gizleyemedi

27.01.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Meltem' karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Altuğ, bu defa annesiyle verdiği pozla dikkatleri üzerine topladı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ annesiyle pozunu paylaştı! Gören şaşkınlığını gizleyemedi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ ile pozunu paylaşıp ''Çok özlüyorum'' notunu düştü. Altuğ'un hasret dolu paylaşımına, ''Kızınız annenize ne kadar benziyor'' ve ''Pınar Hanım, kızınız Su tıpkı anneniz'' gibi yorumlar yapıldı.

Pınar Altuğ annesiyle pozunu paylaştı! Görenler yorum yağmuruna tuttu

Pınar Altuğ, babası Niyazi Altuğ'u trafik kazasında, annesi Selma Altuğ'u ise kanser hastalığı nedeniyle kaybetmişti.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ annesiyle pozunu paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Altuğ, daha önce verdiği bir röportajda, babasını kaybettikten sonra durmadan çalıştığını itiraf etmişti.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ annesiyle pozunu paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Lise yıllarında mankenlik yapmaya başlayan Pınar Altuğ, 1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasından birincilikle ayrıldı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ annesiyle pozunu paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim alırken okulu bırakma kararı alan Altuğ, kariyerine çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaparak başladı. Sunuculuk ve oyunculukla birlikte mankenliği tamamen bırakan Altuğ, başrolü Tamer Karadağlı ile paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ annesiyle pozunu paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Davetsiz Misafir, Omuz Omuza, İlk Aşkım gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, Türkiye'nin Yıldızları programında sunuculuk yaptı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ annesiyle pozunu paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

2000-2003 yılları arasında Umut Elçioğlu ile evli olan Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ annesiyle pozunu paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Çiftin, Su adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Pınar Altuğ, mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ annesiyle pozunu paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ annesiyle pozunu paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ annesiyle pozunu paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ annesiyle pozunu paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi


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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
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