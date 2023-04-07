Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi yangında zehirlendi! Acı haberle yıkıldı

Seni Çok Bekledim, Haziran Gecesi, İlk Aşkım gibi dizilerde yer alan başarılı oyuncu Şehsuvar Aktaş aldığı acı haberle yıkıldı.

Bartın'da 3 katlı binada çıkan yangında ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası Yücel Aktaş ile üvey annesi Nesrin Aktaş hayatını kaybetti.

Yangın Bartın'ın Dallıca köyüne bağlı Çakırlar mahallesindeki 3 katlı binada çıktı. Sabaha karşı çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ÇİFT ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edilen ve uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.



Yangında evin 2'nci katında oturan emekli astsubay Yücel Aktaş ile emekli memur Nesrin Aktaş çiftinin dumandan zehirlenip, yaşamlarını yitirdi.

