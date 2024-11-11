MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın acı günü! Babasını kaybetti

Ünlü oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın acı günü! Babasını kaybetti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.11.2024 16:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde hayat verdiği Almanyalı Didem karakteri ile hafızalara kazınan Yeliz Doğramacılar baba acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ünlü oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın acı günü! Babasını kaybetti

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Serhan Arslan, Ümit Erdim, İpek Erdem, Gökçe Bahadır, Çisil Oral gibi isimlerin yer aldığı bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Hayat Bilgisi'nde hayat verdiği Almanyalı Didem karakteriyle beğeni toplayan Yeliz Doğramacılar babasını kaybetti.

yeliz 0

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Ünlü ismin bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden babası Basri Doğramacılar hayata gözlerini yumdu. Yeliz Doğramacılar acı haberi sosyal medya hesabından 'Ayrıldı ellerimiz' notuyla duyurdu.

yeliz 1

Basri Doğramacılar, 12 Kasım Salı günü öğle namazına müteakip Bostancı Kuloğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecek.

YELİZ 2

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
hayat bilgisi
En Çok Okunan Haberler
Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Gözaltındaki ilk görüntüler! Bitkin halleri dikkat çekti! Mehmet Ali Erbil için tutuklama talebi

Gözaltındaki ilk görüntüler! Bitkin halleri dikkat çekti! Mehmet Ali Erbil için tutuklama talebi

Tartışmalı konserler için beklenen açıklama geldi

Tartışmalı konserler için beklenen açıklama geldi

Altın için 'Yılın son fırsatı' dedi! Tarih verdi 'O güne kadar...'

Altın için 'Yılın son fırsatı' dedi! Tarih verdi 'O güne kadar...'

Af geliyor! Bakan Tekin duyurdu

Af geliyor! Bakan Tekin duyurdu

Yeni bir sigorta kolu geliyor! Almanya'da 28 yıldır var...

Yeni bir sigorta kolu geliyor! Almanya'da 28 yıldır var...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.