Ünlü oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın acı günü! Babasını kaybetti

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Serhan Arslan, Ümit Erdim, İpek Erdem, Gökçe Bahadır, Çisil Oral gibi isimlerin yer aldığı bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Hayat Bilgisi'nde hayat verdiği Almanyalı Didem karakteriyle beğeni toplayan Yeliz Doğramacılar babasını kaybetti.

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Ünlü ismin bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden babası Basri Doğramacılar hayata gözlerini yumdu. Yeliz Doğramacılar acı haberi sosyal medya hesabından 'Ayrıldı ellerimiz' notuyla duyurdu.

Basri Doğramacılar, 12 Kasım Salı günü öğle namazına müteakip Bostancı Kuloğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecek.