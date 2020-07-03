Ünlü oyuncular TRT'nin yeni dizisinde buluştu! Tövbeler Olsun konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu!

TRT 1, Eylül ayındaki yeni sezonda bir aile komedi dizisi olan Tövbeler Olsun'u ekranlarına getirmeye hazırlanıyor. Tövbeler Olsun dizisinin senaryosunu, Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur, Hüseyin Kaçan’ın kaleme alırken, dizinin yapımcılığını ise Mustafa Fener üstleniyor.

Usta isimlerden ve başarılı oyunculardan oluşan kadrosuyla daha yapım aşamasında dikkatleri üzerine çeken dizinin başrollerini ise; Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can paylaşıyor.

TÖVBELER OLSUN KONUSU NEDİR?

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holdingin patronu Namzet Horanta’nın, “pintilikten”, “cömertliğe” giden “büyük değişimi”; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak.

TÖVBELER OLSUN OYUNCU KADROSU

Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Can, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alacak.



