Ünlü oyuncuların Marvel'dan önceki ve Marvel'dan sonraki halleri

Her zaman spor salonuna gitmek için yeterki motivasyona sahip olamıyoruz. Ama bir süper kahraman olacaksanız başka... Ünlü aktörler için Marvel filmleri, vücut geliştirmede büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Süper kahraman rolüyle seyirci karşısına çıkan oyuncuların Marvel’dan önceki ve Marvel’dan sonraki fotoğrafları bunu kanıtlıyor.