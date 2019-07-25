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Ünlü oyuncuların Marvel'dan önceki ve Marvel'dan sonraki halleri

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SİNEMA TV  | 25.07.2019 08:33 | Son Güncelleme

Başta Avengers serisi olmak üzere dünya genelinde fırtınalar estiren oyuncuların Marvel’a katılmadan önceki hallerini hatırlıyor musunuz?

Her zaman spor salonuna gitmek için yeterki motivasyona sahip olamıyoruz. Ama bir süper kahraman olacaksanız başka... Ünlü aktörler için Marvel filmleri, vücut geliştirmede büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Süper kahraman rolüyle seyirci karşısına çıkan oyuncuların Marvel’dan önceki ve Marvel’dan sonraki fotoğrafları bunu kanıtlıyor.

Ünlü oyuncuların Marvel'dan önceki ve Marvel'dan sonraki halleri

Chadwick Boseman

Chadwick Boseman

Chris Evans

Chris Evans

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth

Chris Pratt

Chris Pratt

Jeremy Renner

Jeremy Renner

Mark Ruffalo

Mark Ruffalo

Paul Rudd

Paul Rudd

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr.
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