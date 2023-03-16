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Ünlü piyanist Fazıl Say'dan Fatih Altaylı'ya samimi itiraf! 'Hüngür hüngür ağladığım geceler oldu'

16.03.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü piyanist Fazıl Say, Fatih Altaylı'nın Bire Bir programına konuk oldu. Samimi itirafları ile duygusal anlar yaşayan Fazıl Say, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevredeki 11 ili etkileyen depremler sonrasında, hüngür hüngür ağladığını ve uyuyamadığı geceler olduğunu söyledi.

Ünlü piyanist Fazıl Say'dan Fatih Altaylı'ya samimi itiraf! 'Hüngür hüngür ağladığım geceler oldu'

Fatih Altaylı ile Bire Bir programının bu haftaki konukları arasında yer alan ünlü piyanist Fazıl Say açıklamalarıyla gündem oldu. Programın ilk bölümünde Fazıl Say, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketiyle ilgili konuştu.

"HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIĞIM GECELER OLDU"

Habertüerk'te yer alan habere göre; Fazıl Say, "Hüngür hüngür ağladığım, uyuyamadığım geceler oldu. Atlatılacak bir şey değil" sözleriyle dikkat çekti.

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Paris'te düzenlenen yardım konserine katılan Say, "Fransa ulusal kanalında pek çok sanatçının katılımıyla bir bağış organizasyonu gerçekleşti. Son gördüğüm rakam 3 milyon Euro idi. Oradaki tüm sanatçılara ve destek olanlara teşekkür ettim. UNICEF ve Birleşmiş Milletler gibi kurumların öncülüğünü yaptığı bir organizasyondu. Umarım yardımlar doğru yerlere ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

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"ONUN OĞLU OLDUĞUM İÇİN HEP GURUR DUYACAĞIM"

Geçtiğimiz yıl babası Ahmet Say'ı kaybeden Fazıl Say, "Sosyal ve toplumsal olaylara duyarlılığımda babamın payı yüzde 100'dür. Babam beni çok iyi yetiştirdi. Çok farklı bir baba - oğul ilişkimiz vardı. Onun oğlu olduğum için hep gurur duyacağım" diye konuştu.

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Fatih Altaylı Fazıl Say ele söyledi

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