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Ünlü rapçi Allame, Kızgın şarkısına klip çekti!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 18.05.2019 02:39 | Son Güncelleme

Türkçe sözlü Rap müziğin en önemli müzisyen ve prodüktörlerinden Allame, yeni video klibi Kızgın'ı müzikseverlerle buluşturuyor.

Ünlü rapçi Allame, Kızgın şarkısına klip çekti!

"AV" albümü ile dinleyicilerinin meraklı bekleyişini sonlandıran Allame, altyapıların kendisine, mix – mastering'in ise Çağıl Nuhut'a ait olduğu "Kızgın" şarkısına klip çekti.

Ömer Çelik'in yönetmenliğinde çekilen video klibin senaryosu ise Allame imzası taşıyor.

Neşet Ertaş, Tahribad-ı İsyan, Patron, Aspova ve Hasip Aksu gibi değerli müzisyenlerin düetleriyle yer aldığı 10 şarkılık "AV" albümünün dikkat çeken şarkısı "Kızgın" video klibi YouTube'da yayınlanmaya başladı.

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