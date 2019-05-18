Ünlü rapçi Allame, Kızgın şarkısına klip çekti!

"AV" albümü ile dinleyicilerinin meraklı bekleyişini sonlandıran Allame, altyapıların kendisine, mix – mastering'in ise Çağıl Nuhut'a ait olduğu "Kızgın" şarkısına klip çekti.
Ömer Çelik'in yönetmenliğinde çekilen video klibin senaryosu ise Allame imzası taşıyor.
Neşet Ertaş, Tahribad-ı İsyan, Patron, Aspova ve Hasip Aksu gibi değerli müzisyenlerin düetleriyle yer aldığı 10 şarkılık "AV" albümünün dikkat çeken şarkısı "Kızgın" video klibi YouTube'da yayınlanmaya başladı.
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