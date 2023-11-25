Ünlü rapçi Eypio hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Başarılı işleriyle adından söz ettiren rapçi Eypio hayranlarını korkuttu. Sahne öncesi birden sancılanan ünlü sanatçının acil ameliyata alındığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu paylaşıldı.

Apandisit ameliyatı olan şarkıcı, operasyon öncesi sosyal medya hesabında, “Apandisit patladı. Ameliyattan sonra görüşürüz. Arayan, ziyaret eden herkese teşekkür ederim.” ifadelerini paylaştı.

Sağlık durumunun iyi olduğu yönünde paylaşım yapan Eypio, "Arayan, ziyarete gelen herkese teşekkürler. Doktoruma ve sağlık ekibine de teşekkür ediyorum. Ameliyatım iyi geçti ve bugün hastaneden çıktım. Kısa bir dinlenme sonrası konserlere devam" şeklinde yazdı.







