MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü rapçi Eypio hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Ünlü rapçi Eypio hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

25.11.2023 11:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü rap sanatçısı Eypio konser öncesi sancılanarak hastaneye kaldırıldı. Apandisiti patlayan Eypio'nun acilen ameliyata aşındığı öğrenildi.

Ünlü rapçi Eypio hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Başarılı işleriyle adından söz ettiren rapçi Eypio hayranlarını korkuttu. Sahne öncesi birden sancılanan ünlü sanatçının acil ameliyata alındığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu paylaşıldı.

Apandisit ameliyatı olan şarkıcı, operasyon öncesi sosyal medya hesabında, “Apandisit patladı. Ameliyattan sonra görüşürüz. Arayan, ziyaret eden herkese teşekkür ederim.” ifadelerini paylaştı.

gg

Sağlık durumunun iyi olduğu yönünde paylaşım yapan Eypio, "Arayan, ziyarete gelen herkese teşekkürler. Doktoruma ve sağlık ekibine de teşekkür ediyorum. Ameliyatım iyi geçti ve bugün hastaneden çıktım. Kısa bir dinlenme sonrası konserlere devam" şeklinde yazdı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evlilik aşkı öldürür mü? Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in cevabı!Evlilik aşkı öldürür mü? Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in cevabı!
Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı değişimiyle çok şaşırttı!Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı değişimiyle çok şaşırttı!
İlk fragman yayınlandı! O sahne gündem olduİlk fragman yayınlandı! O sahne gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Eypio sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Yasa dışı bahis operasyonunda 52 gözaltı, 2’si futbolcu… Valizlerle para transferi…

Yasa dışı bahis operasyonunda 52 gözaltı, 2’si futbolcu… Valizlerle para transferi…

EFT ve FAST ücretleri için karar

EFT ve FAST ücretleri için karar

İstanbul'da panik anları! Bir anda vapurdan düştü, herkes seferber oldu

İstanbul'da panik anları! Bir anda vapurdan düştü, herkes seferber oldu

Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm! Hızı 100 km'ye çıkacak: Sel ve hortum uyarısı!

Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm! Hızı 100 km'ye çıkacak: Sel ve hortum uyarısı!

Yeniden değerleme oranı yürürlüğe alındı

Yeniden değerleme oranı yürürlüğe alındı

Trende ilginç anlar! 15 yaşındaki öğrenciyi yaka paça dışarı attı

Trende ilginç anlar! 15 yaşındaki öğrenciyi yaka paça dışarı attı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Milyonlarca ölü fare yolları kapladı! "Kontrolden çıktı"

Milyonlarca ölü fare yolları kapladı! "Kontrolden çıktı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.