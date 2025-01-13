Ünlü sanatçı Fettah Can, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu topa tuttu! Küfürlü paylaşımıyla istifaya çağırdı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. İlk yarısı 2-2'lik eşitlikle sona eren karşılaşmada, ikinci yarıda sahneye çıkan Dusan Tadic, sarı-lacivertlilere galibiyeti ve 3 puanı getirdi.

Mücadelenin ardından kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ünlü sanatçı Fettah Can, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya yönelik küfürlü ifadeler kullanarak serzenişte bulundu.

İşte Fettah Can'ın o sözleri;

MOURINHO'YU HEDEF ALDI

Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşması devam ederken ünlü sanatçı Fettah Can, sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşımla dikkat çekti. Fettah Can, paylaşımında, "Mourinho, s... git bu takımdan! Yeter ulan, yeter!" ifadelerini kullandı.

"KİM VARSA HEMEN İSTİFA ETSİN"

Bunun üzerine bir paylaşım daha yapan Fettah Can, "Fenerbahçeyi bu aşağılık futbola mahkum eden kim varsa hemen istifa etsin. Yazık valla yazık" ifadeleriyle Portekizli teknik adamı işaret etti.