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Ünlü sanatçı Fettah Can, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu topa tuttu! Küfürlü paylaşımıyla istifaya çağırdı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.01.2025 22:57
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Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e düşürerek zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı Fettah Can, sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'yu hedef alarak ağıza gelinmeyecek sözler sarf etti. İşte o sözler...

Ünlü sanatçı Fettah Can, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu topa tuttu! Küfürlü paylaşımıyla istifaya çağırdı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. İlk yarısı 2-2'lik eşitlikle sona eren karşılaşmada, ikinci yarıda sahneye çıkan Dusan Tadic, sarı-lacivertlilere galibiyeti ve 3 puanı getirdi.

Mücadelenin ardından kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ünlü sanatçı Fettah Can, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya yönelik küfürlü ifadeler kullanarak serzenişte bulundu.

İşte Fettah Can'ın o sözleri;

MOURINHO'YU HEDEF ALDI

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Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşması devam ederken ünlü sanatçı Fettah Can, sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşımla dikkat çekti. Fettah Can, paylaşımında, "Mourinho, s... git bu takımdan! Yeter ulan, yeter!" ifadelerini kullandı.

"KİM VARSA HEMEN İSTİFA ETSİN"

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Bunun üzerine bir paylaşım daha yapan Fettah Can, "Fenerbahçeyi bu aşağılık futbola mahkum eden kim varsa hemen istifa etsin. Yazık valla yazık" ifadeleriyle Portekizli teknik adamı işaret etti.

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Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
2 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Konyaspor Fettah Can fenerbahçe
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