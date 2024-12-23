Ünlü sanatçı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı!

Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, ünlü sanatçı Haluk Levent bu sabah göğüs ağrıları şikayetiyle hastaneye kaldırılarak müşahade altına alındı.

Tedbir amacıyla müşahade altında tutulan Haluk Levent'in durumu, yarın sabah yapılacak anjiyo sonrası netlik kazanacak. Sanatçı, doktoru aracılığıyla hayranlarına korkulacak bir durum olmadığını belirtti. Sağlık durumunun birkaç gün içinde kesinleşmesi bekleniyor.

TEMMUZ AYINDA DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Levent, temmuz ayında Antalya Açıkhava Sahnesi’ndeki konserinden sonra göğüs ağrısı ve nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmış, yapılan kontrollerden sonra ertesi gün taburcu edilmişti.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır