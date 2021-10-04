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Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi

04.10.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fanatik Fenerbahçeli olan Alişan, Galatasaray'ın Rizespor'a son saniyede attığı golü sert şekilde eleştirmişti. Alişan, "Forvete güreşçi istiyoruz. Rahat 80 gol atarız, kurallar değişmiş haberimiz yok" yorumunu yapmıştı. Galatasaraylı taraftarlardan, sanatçıya küfür edenler oldu. Alişan, bunun üzerine, "Ben hakemi eleştiriyorum. Kimseye hakaret etmiyorum. Ama bayılıyorsunuz hemen aşağılamaya, hemen küfür etmeye" paylaşımı yapmıştı. Ünlü sanatçıdan kendisine küfredenlere yeni bir cevap geldi.

Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi

Rizespor - Galatasaray maçının son saniyesinde Diagne'nin tartışmalı asisti, ezeli rakip taraftarlarını çıldırtmıştı. Bu olayın ardından ünlü şarkıcı Alişan da bu pozisyona tepki göstermişti.

GÜREŞÇİ BENZETMESİ

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Alişan, "Forvete güreşçi transferi istiyoruz. Rahat 80 gol atarız, kurallar değişmiş haberimiz yok" paylaşımında bulunmuştu.

"KÜFÜR ETMEYE BAYILIYORSUNUZ"

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Alişan, bazı Galatasaraylı taraftarların küfür etmesi üzerine dayanamayıp cevap vermişti. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Ben hakemi eleştiriyorum, kurallar değişmiş diyorum. Kimseye hakaret etmeden yazıyorum. Faul varsa çalacaksın düdüğü, görmediysen VAR görecek. Senin faulünü de, benim faulümü de... Bayılıyorsunuz hemen aşağılamaya, küfre" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ BİR CEVAP GELDİ

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Ali Şan yaptığı yeni paylaşımda, "Benim Gs’li,Bjk’li,Ts’lu o kadar iyi dostlarım var ki,her maçtan sonra ben onları,onlar beni kızdırırız tartışırız..Ama birbirimize hakaret etmeden..Biz 8 senedir şampiyon olamıyoruz neler çektiğimi anlayın:)" ifadelerini kullandı.


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Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Alişan Mbaye Diagne
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