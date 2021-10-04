Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi

Rizespor - Galatasaray maçının son saniyesinde Diagne'nin tartışmalı asisti, ezeli rakip taraftarlarını çıldırtmıştı. Bu olayın ardından ünlü şarkıcı Alişan da bu pozisyona tepki göstermişti.

GÜREŞÇİ BENZETMESİ

Alişan, "Forvete güreşçi transferi istiyoruz. Rahat 80 gol atarız, kurallar değişmiş haberimiz yok" paylaşımında bulunmuştu.

"KÜFÜR ETMEYE BAYILIYORSUNUZ"

Alişan, bazı Galatasaraylı taraftarların küfür etmesi üzerine dayanamayıp cevap vermişti. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Ben hakemi eleştiriyorum, kurallar değişmiş diyorum. Kimseye hakaret etmeden yazıyorum. Faul varsa çalacaksın düdüğü, görmediysen VAR görecek. Senin faulünü de, benim faulümü de... Bayılıyorsunuz hemen aşağılamaya, küfre" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ BİR CEVAP GELDİ

Ali Şan yaptığı yeni paylaşımda, "Benim Gs’li,Bjk’li,Ts’lu o kadar iyi dostlarım var ki,her maçtan sonra ben onları,onlar beni kızdırırız tartışırız..Ama birbirimize hakaret etmeden..Biz 8 senedir şampiyon olamıyoruz neler çektiğimi anlayın:)" ifadelerini kullandı.



