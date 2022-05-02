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  4. Ünlü şarkıcı Berkay'ın bayram için tuttuğu evin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Berkay'ın bayram için tuttuğu evin fiyatı dudak uçuklattı

02.05.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da lüks bir otelde ailesiyle bayram tatiline giden Berkay, eşi ve kızlarının rahat etmesi için tuttuğu havuzlu villaya toplamda 670 bin TL ödedi.

Ünlü şarkıcı Berkay'ın bayram için tuttuğu evin fiyatı dudak uçuklattı

Arda Turan'la davasında mahkemeye aylık gelirinin bin TL olduğunu beyan eden Berkay, lüks yaşantısıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor.

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Bayramı eşi Özlem Ada Şahin ve kızlarıyla Antalya'da geçiren ünlü popçu, tatil için bir kez daha kesenin ağzını açtı.

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BAYRAM TATİLİ İÇİN SERVET ÖDEDİ!

Takvim'de yer alan habere göre; Berkay, ailesinin rahat etmesi için Kemer'deki lüks bir otelin dubleks ve özel havuzlu villasını seçti. 6 Mayıs'taki konserine kadar ailesiyle bayram keyfi yapacak olan ünlü popçunun cebinden 670 bin TL çıktı.

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Sahne aldığı mekanlardan gecede yaklaşık 200 bin TL kazanan Berkay, daha önce de sık sık gündeme gelen lüks hayatı için şöyle demişti: Gayet normal... Yılda iki kere çıkılan tatil gayet normal, bunu herkes yapıyor diye düşünüyorum.


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