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Ünlü şarkıcı Ceylan havuz başında göbek attı! Bodrum'daki villasından paylaştı, dansıyla olay oldu

06.08.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ceylan havuz başında göbek attı. Daha önce geçirdiği estetik operasyonlarla gündem olan şarkıcı bu kez dansıyla olay oldu. Bodrum'daki villasında tatilin keyfini süren Ceylan havuz başında göbek attığı anları Instagram hesabında paylaştı.

İlk sahne deneyimini 7 yaşında babası ile Almanya'da düğün salonlarında sahne alarak edinen ve 'Küçük Ceylan' olarak ün kazanan Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Şimdilerde Bodrum'da tatilde olan ünlü şarkıcı havuz başında göbek attı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Şarkıcı Ceylan Bodrum'daki villasında tatile çıktı.

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Villasının havuz başında göbek atan Ceylan, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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Paylaşımına "Çat çat" notunu düşen ünlü isim roman havası eşliğinde dans etti.

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Şarkıcı Ceylan'ın göbek attığı paylasım sosyal medyada olay oldu.

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Sık değiştirdiği imajlarıyla gündeme gelen şarkıcının Instagram hesabında 515 bin takipçisi bulunuyor.

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