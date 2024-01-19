Ünlü şarkıcı Merve Özbey'den güldüren paylaşım geldi! Yorum yağdı: "Abla düşeceksin"

Yaramızda Kalsın, Topsuz Tüfeksiz, Yaş Hikayesi, Sahi ve Yerle Yeksan gibi hit şarkılara imza atan Merve Özbey son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Şarkıcı 1.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından hamak yogası yaptığı anları paylaştı. Paylaştığı videoya 'Alacaksan Al Beni Sonra Pişman Olursun' şarkısını ekledi. Paylaşım izleyenleri güldürdü.

Kısa sürede gündem olan paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. "Ben yapmıştım bu espriyi", "Abla düşeceksin dikkat et ", "Sanki benim kafam ters döndü" gibi yorumlar yapıldı.







