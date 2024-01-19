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  4. Ünlü şarkıcı Merve Özbey'den güldüren paylaşım geldi! Yorum yağdı: "Abla düşeceksin"

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'den güldüren paylaşım geldi! Yorum yağdı: "Abla düşeceksin"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.01.2024 18:06 | Son Güncelleme:
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Güçlü sesi ve tarzıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Merve Özbey, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından hamak yogası yaptığı bir video yayınladı. Paylaşıma koyduğu şarkı izleyenleri güldürdü.

Yaramızda Kalsın, Topsuz Tüfeksiz, Yaş Hikayesi, Sahi ve Yerle Yeksan gibi hit şarkılara imza atan Merve Özbey son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Şarkıcı 1.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından hamak yogası yaptığı anları paylaştı. Paylaştığı videoya 'Alacaksan Al Beni Sonra Pişman Olursun' şarkısını ekledi. Paylaşım izleyenleri güldürdü.

merve özbey

Kısa sürede gündem olan paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. "Ben yapmıştım bu espriyi", "Abla düşeceksin dikkat et ", "Sanki benim kafam ters döndü" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Özbey sosyal medya
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