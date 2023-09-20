Ünlü şarkıcı Nilüfer’den üzen haber! Koronavirüse yakalandı

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'den üzen haber geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nilüfer, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Nilüfer, 22 Eylül’deki Kuruçeşme Açıkhava’daki konserini ertelediğini de duyurdu:

"Sevgili dostlar ve değerli kamuoyuna, birkaç gün önce başlayan yüksek ateş ve beraberindeki semptomlarla, maalesef Covid virüsüne yakalandığımı öğrendim. Hastanede tedavim devam ediyor ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız. Bu yüzden, 22 Eylül Kuruçeşme Açık Hava konserimi, 14 Ekim'e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda, bir arada, yeniden buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

