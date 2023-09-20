MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü şarkıcı Nilüfer’den üzen haber! Koronavirüse yakalandı

Ünlü şarkıcı Nilüfer’den üzen haber! Koronavirüse yakalandı

20.09.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer, hayranlarını üzen haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı Nilüfer, yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'den üzen haber geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nilüfer, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Nilüfer, 22 Eylül’deki Kuruçeşme Açıkhava’daki konserini ertelediğini de duyurdu:

Nilüfer pauşaım

"Sevgili dostlar ve değerli kamuoyuna, birkaç gün önce başlayan yüksek ateş ve beraberindeki semptomlarla, maalesef Covid virüsüne yakalandığımı öğrendim. Hastanede tedavim devam ediyor ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız. Bu yüzden, 22 Eylül Kuruçeşme Açık Hava konserimi, 14 Ekim'e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda, bir arada, yeniden buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müzik haklarını sattı! Fiyatı dudak uçuklattı Müzik haklarını sattı! Fiyatı dudak uçuklattı
Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış! Yarışmadan kazancı.... Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış! Yarışmadan kazancı....
Lüks villasıyla gündem oldu! İçinde yok yok...Lüks villasıyla gündem oldu! İçinde yok yok...
Anahtar Kelimeler:
Nilüfer sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yeni doğan bebeği görmek için birbirleriyle yarıştılar! 26 parmakla doğdu

Yeni doğan bebeği görmek için birbirleriyle yarıştılar! 26 parmakla doğdu

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.