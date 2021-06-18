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  4. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a haciz şoku! "Parası bende kalmaz"

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a haciz şoku! "Parası bende kalmaz"

18.06.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'ın evine haciz koydurduğunu açıkladı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a haciz şoku! "Parası bende kalmaz"

Ünlü şarkıcı, eski eşi Chloe Loughnan'ın kendisine dava açtığı yönünde çıkan haberlere, “Eskiden sorun yaratmıyordu. Ama demek ki o da değişti. Eve haciz koydurdu. Artık parası neyse ödeyeceğiz. Chloe'nın parası bende kalmaz!

Sarıyer Belediyesi'ne 25 bin lira, eski eşim Chloe‘ye 600 bin lira borcum var. Sağlık olsun, ödeyeceğiz" diyerek sitem etti.

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Sevgilisi Seçil Gür ile ayrıldıklarını söyleyen Ortaç “Nazar değdi galiba. Seçil Gür ile ilişkimiz yürümedi" dedi.

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"KUMARDA ÇOK PARA KAYBETTİM"

Ortaç, yakın dostu Mehmet Ali Erbil’in “Bütün telif haklarını sattı. Hayatının garantisiydi, emekli maaşıydı. Evinde kumar oynamak için sattı! Şimdi şarkıları nerede çalınsa, parası o sattığı adama gidiyor” sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Onu parasızlıktan satmadım. 5 sene önce bestelerimin teliflerini takip etsin diye verdim. Kumar konusunda ise haklı. Kumarda çok para kaybettim" dedikten sonra evinin yolunu tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şu uçkurun yüzünden başına gelmeyen kalmadı.
M.Ali de herkese çamur atıyor bu aralar hastalık yaramamış belli .

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