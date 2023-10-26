Ünlü şarkıcı Simge hedefi olan 46 kiloya düştü! Fit hali sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın magazin gündeminde adı sık geçen isimlerden biri. Son günlerde 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı hedefi olan 46 kiloya düştü. Simge Sağın fit halini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Simge Sağın, 46 kiloya düşmeyi hedefliyordu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı kilo verdiği halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda bu yaz sık sık konser veren Simge Sağın, konser maratonuna kaldığı yerden devam ediyor.







