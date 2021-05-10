MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in çiftlik hayatı

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in çiftlik hayatı

10.05.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisiyle yaklaşık bir yıldır Alaçatı'da ikamet eden Tuğba Özerk, baharın gelmesiyle kendini bahçe işlerine adadı. Evin bahçesini düzenleyen şarkıcı, yetişen limonları tek tek topladı.

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in çiftlik hayatı

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, pandemi sürecini sevgilisi ile birlikte Çeşme'ye bağlı Alaçatı'da geçiriyor.

tugba1

Baharın gelmesiyle beraber kendini bahçe işlerine adayan Özerk, önceki gün kolları sıvadı.

tugba3

Bahçede yetişen limonları tek tek toplayan 40 yaşındaki sanatçı, o anları Instagram'dan, "Çiftlik hayatı, mutluluk..." sözleriyle yayınladı.

tugba4

Özerk'in gönderileri takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

tugba2

Koronavirüs salgını nedeniyle yaz aylarını da İzmir'de geçirecek olan çift, pandemi sonrası nikah masasına oturacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini... Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini...
Yasak Elma'nın en ilginç anlarını paylaştı Yasak Elma'nın en ilginç anlarını paylaştı
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Tuğba Özerk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Alt tarafı limon koparmış piarınızı seveyim sizin! :)

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi!

18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi!

Hamile kadına koronavirüsü atlattıktan 1 hafta sonra inme indi

Hamile kadına koronavirüsü atlattıktan 1 hafta sonra inme indi

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Sokak ortasında tüfekle göğsünden vurdu

Sokak ortasında tüfekle göğsünden vurdu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Pınar Altuğ yeni imajı olay oldu! Hadise'ye benzetildi

Pınar Altuğ yeni imajı olay oldu! Hadise'ye benzetildi

Esra Erol çıldırdı! DNA sonucu çıkınca göbek atmaya kalktı

Esra Erol çıldırdı! DNA sonucu çıkınca göbek atmaya kalktı

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.