Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in çiftlik hayatı

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, pandemi sürecini sevgilisi ile birlikte Çeşme'ye bağlı Alaçatı'da geçiriyor.
Baharın gelmesiyle beraber kendini bahçe işlerine adayan Özerk, önceki gün kolları sıvadı.
Bahçede yetişen limonları tek tek toplayan 40 yaşındaki sanatçı, o anları Instagram'dan, "Çiftlik hayatı, mutluluk..." sözleriyle yayınladı.
Özerk'in gönderileri takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle yaz aylarını da İzmir'de geçirecek olan çift, pandemi sonrası nikah masasına oturacak.
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