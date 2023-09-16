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  4. Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in 60. yaş pozları yıktı geçti! Güzelliğiyle büyüledi

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in 60. yaş pozları yıktı geçti! Güzelliğiyle büyüledi

16.09.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Yonca Evcimik, 60. yaşını devirdi. Doğum gününe özel pozlar veren ünlü isim fit pozlarını Instagram hesabında paylaştı. Evcimik'in 60. yaşa özel pozları adeta yıktı geçti. Ünlü şarkıcıya kutlama yorumları yağdı.

Gerçek adı Fatma Yonca Evcimik olan şarkıcı güzelliğiyle gençlere taş çıkartıyor. Yıllar içerisindeki değişimiyle gündem olan ünlü şarkıcı 60. yaşına özel pozlar vermek üzere kameralar karşısına geçti. Yonca Evcimik doğum günü pozlarını sosyal medya hesabındaki takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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60 yaşına giren Yonca Evcimik kutlama pozlarını peş peşe paylaştı.

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Evcimik, paylaşımına, "Yeni yaşa yeni fotoğraflar. Hoşgeldin 60 İyi ki doğmuşum. Hayallerimi gerçekleştirmiş, yenileri için enerji dolmuşum. Bu akşam yeni yaşımı sahnede kutluyorum." notunu düştü.

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Ünlü şarkıcının doğum günü pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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Yonca Evcimik gençler

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