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Ünlü şarkıcıdan şoke eden itiraf: 10 yaşında tacize uğradım

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2018 10:24 | Son Güncelleme

Kanadalı şarkıcı Shania Twain, yıllar sonra yaptığı bir itirafla şoke etti! Twain babasının istismarına maruz kalmış

Ünlü şarkıcıdan şoke eden itiraf: 10 yaşında tacize uğradım

Geçtiğimiz yıl başlayan ‘MeToo’ hareketiyle kadınlar bir bir yaşadıkları taciz olaylarını anlatarak bu soruna dikkat çekerken, bir itiraf da Kanadalı şarkıcı Shania Twain’den geldi.

Guardian gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulunan 52 yaşındaki Twain, yıllar önce üvey babası Jerry Twain tarafından tacize uğradığını açıkladı. İlk kez tacize uğradığında 10 yaşında olduğunu söyleyen Twain, “Bugün bunu açıklamaktan korkmuyorum. Çünkü artık insanlar böyle bir durumdan nasıl sağ çıkabildiğinizi anlıyor” dedi.

O yaşlarda bu travmayı atlatmanın çok zor olduğunu belirten Twain, “Kendime kendime sürekli olarak onun normal bir insan olmadığını ve bunların bu yüzden başıma geldiğini söylüyordum” ifadelerini kullandı.

Öz babasını hiç tanımayan Twain, annesi ve üvey babasını 1987’de bir trafik kazasında kaybetti.

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