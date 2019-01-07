Ünlü şarkıcıdan taciz! 17 yaşındaki hayranını...

Daha sonra genç hayranıyla dans eden ve flört ederek öpen Drake daha sonra seyircilere dönerek, “Aklımı başımdan aldı, başım belaya girecek. 17 yaşındasın demek hapse gidemem! Neden bu kadar güzelsin” yorumunu yapıyor. 32 yaşındaki Drake daha sonra genç kadınla dans ediyor ve öpmeye başlıyor. Drake hayranının boynunu, yanaklarını ve alnını öptükten sonra ikili dudaktan öpüşüyor.

Videonun paylaşılmasının ardından çok sert bir şekilde eleştirilen Drake, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

