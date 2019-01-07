MAGAZİN

Ünlü şarkıcıdan taciz! 17 yaşındaki hayranını...

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.01.2019 10:43 | Son Güncelleme

ABD’de özellikle Hollywood yıldızlarına yönelik taciz skandalının etkisi devam ederken, ünlü şarkıcı Drake’in yakın zamanda çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videoda Drake 17 yaşında olduğunu bildiği bir hayranını sahneye çıkarıyor.

Daha sonra genç hayranıyla dans eden ve flört ederek öpen Drake daha sonra seyircilere dönerek, “Aklımı başımdan aldı, başım belaya girecek. 17 yaşındasın demek hapse gidemem! Neden bu kadar güzelsin” yorumunu yapıyor. 32 yaşındaki Drake daha sonra genç kadınla dans ediyor ve öpmeye başlıyor. Drake hayranının boynunu, yanaklarını ve alnını öptükten sonra ikili dudaktan öpüşüyor.

Videonun paylaşılmasının ardından çok sert bir şekilde eleştirilen Drake, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Bomba iddia: İrem ve sevgilimin iğrenç videolarını...Bomba iddia: İrem ve sevgilimin iğrenç videolarını...
İşte İrem Derici'nin yeni aşkı! 'Sadece benimle dans et'İşte İrem Derici'nin yeni aşkı! 'Sadece benimle dans et'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
drake hayran taciz

En Çok Okunan Haberler

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Poroşenko canlı yayında açıkladı: Erdoğan bana söz verdi

Poroşenko canlı yayında açıkladı: Erdoğan bana söz verdi

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

'Yabancıya gitmesin' diye yaptı! Kızı ortalıktan kayboldu

'Yabancıya gitmesin' diye yaptı! Kızı ortalıktan kayboldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Sıla ameliyat olacak! 'Her yerim mordu, iç kanama....'

Sıla ameliyat olacak! 'Her yerim mordu, iç kanama....'

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Hamilelik iddialarının ardından Ebru Gündeş'ten dikkat çeken paylaşım!

Hamilelik iddialarının ardından Ebru Gündeş'ten dikkat çeken paylaşım!

Hakan Ural'dan Gel Konuşalım açıklaması! Programdan ayrıldı mı?

Hakan Ural'dan Gel Konuşalım açıklaması! Programdan ayrıldı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berrak Tüzünataç'tan Birkan Sokullu çıkışı: Silmeyeceğim

O şimdi Dilan ile sevgili! 'O fotoğrafları silmeyeceğim!'

Gökçe Yıldırım'dan bomba iddia: Sevgilimle İrem Derici'nin iğrenç videolarını buldum

Bomba iddia: İrem ve sevgilimin iğrenç videolarını...

İrem Derici Ataberk Özdene ile aşk yaşıyor

İşte İrem Derici'nin yeni aşkı! 'Sadece benimle dans et'

Lady Gaga’nın 76. Altın Küre Ödül Töreni’ndeki elbisesinin sırrı!

Lady Gaga’nın elbisesinin sırrı! Bakın neden böyle giyinmiş

Gelin adayı Hanife 'kilo' yorumlarına isyan etti!

Gelin adayı Hanife 'kilo' yorumlarına isyan etti!

Afra Saraçoğlu'dan aşk paylaşımı!

Afra Saraçoğlu'dan aşk paylaşımı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.