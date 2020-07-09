Ünlü şef köpüklü ve kıvamında Türk kahvesinin sırrını açıkladı! Püf noktası...

Muhteşem tadının yanı sıra egzotik kokusu ile de kahve sevenleri kendinden geçiren Türk kahvesi, sunumu ile de adeta bir ritüeldir. Şık fincanları, yanında küçük bardaklarla getirilen suyu ve tadımlık lokumuyla ayrıca son derece keyifli bir içecektir. Peki ama bol köpüklü ve tadı damağınızda kalacak bir Türk kahvesi için neler yapmalısınız? İşte köpük köpük ve kıvamı yerinde bir Türk kahvesi için püf noktaları...

BAKIR CEZVE EN İYİSİ

Eğer gerçek bir kahve müptelasıysanız ve kahveyi sadece öylesine içmek için değil bir zevk olarak görüyorsanız kahvenizi mutlaka bakır bir cezvede yapmalısınız. Cezvenizin büyüklüğünü kahveyi yapacağınız kişi sayısına göre seçebilirsiniz.

KAHVENİN ORANI VE ŞEKER MİKTARI ÖNEMLİ

Kahvenizin miktarını belirleyen şey, kaç fincan kahve yapacağınızdır. Bunun için ölçünüz bir fincan için dolu dolu iki çay kaşığı kahve olmalı. Bunun yanı sıra şeker miktarı ise damak tadına göre değişiklik gösterir. Türk kahvesi şekersiz, az şekerli, orta ve şekerli olarak tercih edilebilir. Örneğin iki kişilik az şekerli Türk kahvesi için fincan başına 1 çay kaşığı, orta Türk kahvesi için fincan başına 2 çay kaşığı, şekerli Türk kahvesi için ise fincan başına 3 çay kaşığı şeker atabilirsiniz.