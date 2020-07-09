Ünlü şef köpüklü ve kıvamında Türk kahvesinin sırrını açıkladı! Püf noktası...

Muhteşem tadının yanı sıra egzotik kokusu ile de kahve sevenleri kendinden geçiren Türk kahvesi, sunumu ile de adeta bir ritüeldir. Şık fincanları, yanında küçük bardaklarla getirilen suyu ve tadımlık lokumuyla ayrıca son derece keyifli bir içecektir. Peki ama bol köpüklü ve tadı damağınızda kalacak bir Türk kahvesi için neler yapmalısınız? İşte köpük köpük ve kıvamı yerinde bir Türk kahvesi için püf noktaları...
Eğer gerçek bir kahve müptelasıysanız ve kahveyi sadece öylesine içmek için değil bir zevk olarak görüyorsanız kahvenizi mutlaka bakır bir cezvede yapmalısınız. Cezvenizin büyüklüğünü kahveyi yapacağınız kişi sayısına göre seçebilirsiniz.
Kahvenizin miktarını belirleyen şey, kaç fincan kahve yapacağınızdır. Bunun için ölçünüz bir fincan için dolu dolu iki çay kaşığı kahve olmalı. Bunun yanı sıra şeker miktarı ise damak tadına göre değişiklik gösterir. Türk kahvesi şekersiz, az şekerli, orta ve şekerli olarak tercih edilebilir. Örneğin iki kişilik az şekerli Türk kahvesi için fincan başına 1 çay kaşığı, orta Türk kahvesi için fincan başına 2 çay kaşığı, şekerli Türk kahvesi için ise fincan başına 3 çay kaşığı şeker atabilirsiniz.
Bol köpüklü bir Türk kahvesi için kahvenizi mutlaka soğuk içme suyu ile yapmalısınız. Eğer lezzetli bir kahve içmek istiyorsanız musluk suyu kullanmamaya özen göstermelisiniz.
Ve işte güzel ve kıvamlı bir Türk kahvesinin en önemli püf noktasına geldik. Kahvenin bol köpüklü olması için pişirme esnasında sabırlı olmanız gerekir. Çünkü en güzel kahve kısık ateşte pişen kahvedir. Hatta közde kahve olarak bilinen kahveler bu şöhretlerini ağır ağır pişerek elde ettikleri lezzetlerden almıştır. Bunun için biz de ev imkanlarında yapacağımız lezzetli bir Türk kahvesi için kısık ateş kullanmayı tercih etmeliyiz. Tüm malzemelerinizi karıştırdıktan sonra cezvenizi kısık ateşe koyarak yaklaşık 3-4 dakika kadar pişirmeye başlayabilirsiniz. Bir süre sonra kahvenin yavaş yavaş kabarmaya başladığını göreceksiniz. Bu esnada cezvenizi ateşten alarak kahve köpüklerini fincanlarımıza eşit bir şekilde paylaştıralım. Ardından biraz daha kaynatarak fincanın geri kalanını doldurabilirsiniz.
Kahvenizi küçük bir bardak su ve kahve lokumları ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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