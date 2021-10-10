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Ünlü sinema ve tiyatro oyuncuları tecrübelerini gençlerle paylaştı

10.10.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Atabeyoğlu: - "Gençlerin hayal kurup beklenen talih kuşu omzuna konmayınca hayali yıkılıp kendine imanı zedeleneceğine, 'bu yolda beni ne bekliyor, hangi taşlara basarsam yükselirim, hangi taşlara denk gelirsem tökezlerim'i iyi analiz etmeleri gerekiyor"

Ankara merkezli bir yapım şirketince düzenlenen atölye çalışmasında ünlü sanatçılar Kerem Atabeyoğlu, Nilüfer Silsüpür ve Alihan Aracı, oyuncu olmak isteyen gençlerle buluştu.

Atölyede oyuncu adayları ile bir araya gelen Atabeyoğlu, çalışmanın ardından AA muhabirine, mesleki birikim ve tecrübelerini gençlerle paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Farklı yaş grubundan gençleri görmenin mesleği ve ülkesi için ümit verici olduğunu ifade eden Atabeyoğlu, gençlerin sevdiklerinden çaldıkları zamanda, gönül verdikleri meslekle ilgili bir adım daha atmak üzere "başkasını dinlemek için 4 saat susmalarının müthiş bir şey" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok daha güzel günler göreceğine inandığını belirten ve oyunculuk hayali kuran gençler için tavsiyelerde bulunan Atabeyoğlu, meslek seçiminde neyin hayalinin kurulduğunun doğru analiz edilmesi ve gençlerin kendilerini neyin beklediğini anlamaları gerektiğini kaydetti.

- "İşimizi her gün sıfırdan imal edebilmemiz gerekiyor"

Oyunculuğun bir servet ve şöhret edinme yolu olmadığını vurgulayan Atabeyoğlu, yapılacak işin doğru şekilde, doğru yerde, doğru insanlarla yapılması gerektiğini belirtti.

Kerem Atabeyoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuru fasulyeci var Süleymaniye'de. Servet ve şöhret sahibidir, çünkü güvenilirdir. Yıllardır her gün aynı kalitede yapar o muazzam kuru fasulyeyi. İşini o denli iyi yapar ki sanatçı seviyesindedir benim için. Bir sanatçıdan da bir kuru fasulyeciden de beklenen aynı şeydir aslında. 'Beni kandırma. Beni daha iyi bir şey olduğuna inandırıp çamurdan bir şey çıkma sonunda. Bana her ne vadediyorsan vaadini gerçekleştir'. O yüzden de işimizi her gün sıfırdan imal edebilmemiz gerekiyor."

Gençlerin ümitsizliğe kapılmadan ayakları yere basarak yürümesi gerektiğini belirten Atabeyoğlu, "Gençlerin hayal kurup beklenen talih kuşu omzuna konmayınca hayali yıkılıp kendine imanı zedeleneceğine, 'bu yolda beni ne bekliyor, hangi taşlara basarsam yükselirim, hangi taşlara denk gelirsem tökezlerim'i iyi analiz etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

- "Medya endüstrisinin özel jenerasyonunu oluşturmaya gayret ediyoruz"

Yapım şirketinin kurucusu Tayfun Öztürk de birçok ünlü ismi medya akademide konuk ederek, oyunculuk eğitimi alan gençlere yönelik tecrübe ve bilgi paylaşımıyla gençlerin mesleki kariyerlerine katkı sunmaya çalıştıklarını anlattı.

Bunun için birçok atölye çalışması, medya zirvesi ve oyunculuk kampları düzenlediklerini aktaran Öztürk, bu tarz etkinliklerin Ankara'da yapılmasının da özel bir durum olduğunu dile getirdi.

Öztürk, "İşimizin önemli bir kısmı eğitim ve muhatabımız da ağırlıkla gençlerden oluşuyor. Haliyle sorumluluğumuz çok fazla. Bu bilinçle hareket ederek çalışmaya ve medya endüstrisinin özel jenerasyonunu oluşturmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

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