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  4. Ünlü spor spikeri Laura Woods, kadın takipçisi tarafından iki yıl boyunca taciz edildiğini söyleyip iğrenç detayları paylaştı...

Ünlü spor spikeri Laura Woods, kadın takipçisi tarafından iki yıl boyunca taciz edildiğini söyleyip iğrenç detayları paylaştı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.02.2024 09:16 | Son Güncelleme:
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Ünlü spor sunucusu Laura Woods, iki yıla aşkın süreçte internet üzerinden taciz edildiği ve ölüm tehditleri aldığını itiraf etmişti. Kendisini tacizde bulunan kadın takipçisinin hapse atılmasının ardından derin bir nefes alan Laura Woods detayları paylaştı.

Spor yorumcusu Laura Woods, kendisini iki yıl boyunca taciz eden takipçisinin hapse atılması ardından açıklamalarda bulundu.

"İĞRENÇ MESAJLAR, EVE YİYECEKLER..."

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İki yıl boyunca inanılmaz çile çektiğini söyleyen Laura Woods, "İnternette bana iğrenç mesajlar attı. Bunu yüzlerce, binlerce kez tekrarladı. Evime, kendi isteğim dışında yemekler söyleyerek beni mağdur etti. Korkunç şeyler yaşadım." dedi.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIM"

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Köpeğini kaçırıp ölümle tehdit ettiğini de söyleyen Laura Woods, evinin adresine İncil ve hamilelik testi yolladığını da itiraf etti. Haziran 2021 yılında başlayan bu iğrenç taciz sonunda sonuçlandı ve tacizde bulunan kadın takipçisi hapse atıldı.

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Anahtar Kelimeler:
taciz spor
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