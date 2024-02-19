Ünlü spor spikeri Laura Woods, kadın takipçisi tarafından iki yıl boyunca taciz edildiğini söyleyip iğrenç detayları paylaştı...

Spor yorumcusu Laura Woods, kendisini iki yıl boyunca taciz eden takipçisinin hapse atılması ardından açıklamalarda bulundu.

"İĞRENÇ MESAJLAR, EVE YİYECEKLER..."

İki yıl boyunca inanılmaz çile çektiğini söyleyen Laura Woods, "İnternette bana iğrenç mesajlar attı. Bunu yüzlerce, binlerce kez tekrarladı. Evime, kendi isteğim dışında yemekler söyleyerek beni mağdur etti. Korkunç şeyler yaşadım." dedi.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIM"

Köpeğini kaçırıp ölümle tehdit ettiğini de söyleyen Laura Woods, evinin adresine İncil ve hamilelik testi yolladığını da itiraf etti. Haziran 2021 yılında başlayan bu iğrenç taciz sonunda sonuçlandı ve tacizde bulunan kadın takipçisi hapse atıldı.





