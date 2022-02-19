Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun sırt dekoltesine yorum yağdı! ''Hakikaten kusursuzsun''

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, sırt dekolteli mavi bluzuyla Instagram'ı salladı. Sarıoğlu'nun paylaşımına ''Bal gibi ten'', ''O mankenin yerinde olmak isteyen kaç erkek vardır'' ve '' Sen hakikaten kusursuzsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Pena YouTube kanalına konuşan Hande Sarıoğlu, ''Ben bu güzelliğimle birçok kadını üzebilirim ama yapmıyorum. Evli adamlar kırmızı çizgimdir. Bu dünyada kendine yapılmasını istemediğin şeyi başka bir kadına yapmayacaksın'' sözleriyle dikkat çekmişti.

''SEKSİLİĞİMLE DERDİNİZ NE!''

Türkiye'deki insanların seksi ve güzel kadınları sevmediklerini anlatan Hande Sarıoğlu, ''Seksiliğimle derdiniz ne! İki memem iki kalçam var benim de!'' diyerek sitem etmişti.

YouTube'daki partneri Ertan Süzgün ile yollarını ayıran Sarıoğlu, Ertan Süzgün ile kavga ettiklerini, bu nedenle artık programı tek başına sunduğunu söyledi.

''DOKUNMA HUYUM VARDIR''

Hande Sarıoğlu, geçmişte partner olarak Ertan Süzgün'ü seçmesinin nedenini ise ''Ertan evli değildi. Benim de çok dokunma huyum vardır. Bu yüzden Ertan'la program sunmak istedim'' sözleriyle anlamıştı.

Hande Sarıoğlu, şimdilerde vitrin mankeni eşliğinde program sunuyor.



