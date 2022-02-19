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Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun sırt dekoltesine yorum yağdı! ''Hakikaten kusursuzsun''

19.02.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından paylaştığı oryantal videosu nedeniyle Habertürk'teki işinden ayrılmak zorunda kalan spor spikeri Hande Sarıoğlu, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hande Sarıoğlu, bu defa sırt dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun sırt dekoltesine yorum yağdı! ''Hakikaten kusursuzsun''

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, sırt dekolteli mavi bluzuyla Instagram'ı salladı. Sarıoğlu'nun paylaşımına ''Bal gibi ten'', ''O mankenin yerinde olmak isteyen kaç erkek vardır'' ve '' Sen hakikaten kusursuzsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun sırt dekoltesine yorum yağdı! ''Hakikaten kusursuzsun''

Geçtiğimiz günlerde Pena YouTube kanalına konuşan Hande Sarıoğlu, ''Ben bu güzelliğimle birçok kadını üzebilirim ama yapmıyorum. Evli adamlar kırmızı çizgimdir. Bu dünyada kendine yapılmasını istemediğin şeyi başka bir kadına yapmayacaksın'' sözleriyle dikkat çekmişti.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun sırt dekoltesine yorum yağdı! ''Hakikaten kusursuzsun''

''SEKSİLİĞİMLE DERDİNİZ NE!''

Türkiye'deki insanların seksi ve güzel kadınları sevmediklerini anlatan Hande Sarıoğlu, ''Seksiliğimle derdiniz ne! İki memem iki kalçam var benim de!'' diyerek sitem etmişti.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun sırt dekoltesine yorum yağdı! ''Hakikaten kusursuzsun''

YouTube'daki partneri Ertan Süzgün ile yollarını ayıran Sarıoğlu, Ertan Süzgün ile kavga ettiklerini, bu nedenle artık programı tek başına sunduğunu söyledi.

''DOKUNMA HUYUM VARDIR''

Hande Sarıoğlu, geçmişte partner olarak Ertan Süzgün'ü seçmesinin nedenini ise ''Ertan evli değildi. Benim de çok dokunma huyum vardır. Bu yüzden Ertan'la program sunmak istedim'' sözleriyle anlamıştı.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun sırt dekoltesine yorum yağdı! ''Hakikaten kusursuzsun''

Hande Sarıoğlu, şimdilerde vitrin mankeni eşliğinde program sunuyor.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun sırt dekoltesine yorum yağdı! ''Hakikaten kusursuzsun''

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun sırt dekoltesine yorum yağdı! ''Hakikaten kusursuzsun''

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun sırt dekoltesine yorum yağdı! ''Hakikaten kusursuzsun''


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