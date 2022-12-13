MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Usta sunucu Mehmet Ali Birand'ın oğlu da ünlü çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...

Usta sunucu Mehmet Ali Birand'ın oğlu da ünlü çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...

13.12.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar televizyon ekranlarından evlerimize konuk olan usta sunucu Mehmet Ali Birand, 2013 yılında hayata gözlerini yummuştu. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan ünlü sunucunun oğlu da tanıdık çıktı, benzerlikleri şaşırttı.

Usta sunucu Mehmet Ali Birand'ın oğlu da ünlü çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...

72 yaşında aramızdan ayrılan ünlü gazeteci Mehmet Ali Birand'ın oğlu bakın kimmiş...

Meslek hayatına Milliyet gazetesinde başlayan Mehmet Ali Birand, bir dönem Brüksel'de yaşamıştı. 32. gün programıyla akıllara kazınan Birand, 2005 yılından itibaren Kanal D Haber ekranlarında gündemin nabzını tuttu.

Usta sunucu Mehmet Ali Birand'ın oğlu da ünlü çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...

Sabah, CNN Türk, Show TV, TRT 1 gibi yayın organlarında görev yapan Mehmet Ali Birand, pankreas kanserine yenik düşerek tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Usta sunucu Mehmet Ali Birand'ın oğlu da ünlü çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan Mehmet Ali Birand'ın oğlu da sunucu çıktı.

Usta sunucu Mehmet Ali Birand'ın oğlu da ünlü çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...

Koç Lisesi'nden mezun olan Umur Ali Birand, bir dönem ABD'de yaşadı. Görsel medya ve uluslararası iletişim alanında eğitim alan Umur Ali Birand, 2001 yılında Türkiye'ye döndü ve burada Number One kanalında müdür olarak çalıştı.

Usta sunucu Mehmet Ali Birand'ın oğlu da ünlü çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...

Babası öldükten sonra 32. Gün programını sunan Umur Ali Birand, 3 yıl boyunca Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı.

Usta sunucu Mehmet Ali Birand'ın oğlu da ünlü çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...

ABD'li sevgilisi Caterina Rojo ile evlenen Umur Birand'ın iki çocuk babası olduğu biliniyor.

Usta sunucu Mehmet Ali Birand'ın oğlu da ünlü çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...

Umur Birand, YouTube'da 20 bin abonelik kanalında Türkiye'nin siyasal iklimini yorumluyor.

Usta sunucu Mehmet Ali Birand'ın oğlu da ünlü çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...

Babasının izinden giderek gazetecilik yapan Umur Birand, daha önce Billur Kalkavan ve İlber Ortaylı gibi isimlerle röportaj yapmıştı.

Usta sunucu Mehmet Ali Birand'ın oğlu da ünlü çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Sevgilim aynı zaman içinde beş kişiyle...' itirafına Hasan Can'dan bomba yorum! 'Kız iyi ki seni tren yapmış...''Sevgilim aynı zaman içinde beş kişiyle...' itirafına Hasan Can'dan bomba yorum! 'Kız iyi ki seni tren yapmış...'
'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı
Ekran başındakiler nefeslerini tutup yanıtını bekledi! Seneler sonra ilk kez... Ekran başındakiler nefeslerini tutup yanıtını bekledi! Seneler sonra ilk kez...
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Birand medya yaşında ele kalkavan

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması

Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması

'Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt! CHP'li isim tek kelimeyle cevapladı

'Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt! CHP'li isim tek kelimeyle cevapladı

Yasak Elma'da tek gecelik ilişki bombası! İzleyiciler tepki gösterdi: Mide bulandırıcı

Yasak Elma'da tek gecelik ilişki bombası! İzleyiciler tepki gösterdi: Mide bulandırıcı

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli oldu

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli oldu

Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"

Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"

Alkollü doğum günü partisi faciayla bitti! Cansız bedeni bulundu

Alkollü doğum günü partisi faciayla bitti! Cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.