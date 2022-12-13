Usta sunucu Mehmet Ali Birand'ın oğlu da ünlü çıktı! Meğer gözümüzün önündeymiş...

72 yaşında aramızdan ayrılan ünlü gazeteci Mehmet Ali Birand'ın oğlu bakın kimmiş...

Meslek hayatına Milliyet gazetesinde başlayan Mehmet Ali Birand, bir dönem Brüksel'de yaşamıştı. 32. gün programıyla akıllara kazınan Birand, 2005 yılından itibaren Kanal D Haber ekranlarında gündemin nabzını tuttu.

Sabah, CNN Türk, Show TV, TRT 1 gibi yayın organlarında görev yapan Mehmet Ali Birand, pankreas kanserine yenik düşerek tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan Mehmet Ali Birand'ın oğlu da sunucu çıktı.

Koç Lisesi'nden mezun olan Umur Ali Birand, bir dönem ABD'de yaşadı. Görsel medya ve uluslararası iletişim alanında eğitim alan Umur Ali Birand, 2001 yılında Türkiye'ye döndü ve burada Number One kanalında müdür olarak çalıştı.

Babası öldükten sonra 32. Gün programını sunan Umur Ali Birand, 3 yıl boyunca Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı.

ABD'li sevgilisi Caterina Rojo ile evlenen Umur Birand'ın iki çocuk babası olduğu biliniyor.

Umur Birand, YouTube'da 20 bin abonelik kanalında Türkiye'nin siyasal iklimini yorumluyor.

Babasının izinden giderek gazetecilik yapan Umur Birand, daha önce Billur Kalkavan ve İlber Ortaylı gibi isimlerle röportaj yapmıştı.



