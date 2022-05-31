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Ünlü WWE sporcusu Logan Paul cinsel organından ısırıldı

31.05.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: YouTube'da ünlenen ve bir süre sonra YouTuber'lığı bırakarak WWE'ye katılan Logan Paul, köpeğiyle video çektiği sırada talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı. Köpeğiyle spor yaptığı sırada

Ünlü WWE sporcusu Logan Paul cinsel organından ısırıldı

Son dakika haberleri: YouTuber olarak tanınan ve sonrasında WWE'ye (Amerikan Güreşi) adım atan Logan Paul, "Köpeğinizi egzersiz yapmak için böyle kullanmalısınız" adıyla bir video çekerken gülünç duruma düştü.

Sosyal medyada yer alan videoda köpeğinin ağzındaki ipi ve kendisini çekerek "egzersiz" yapan Paul, hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

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Köpek, kendisini çeken Logan Paul'u cinsel organından ısırdı. Paul, köpeği tarafından ısırılmasının ardından acı içinde yerde kaldı ve bağırmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan güreşçi, "Aptalca şeyler yaptım. Size testislerimden bahsetmem gerekirse yüzde 15'ini kaybettiğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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"HER ERKEK BU ACIYI HİSSETMİŞTİR"

Videoyu 22.9 milyon takipçili hesabında paylaşayn Logan Paul'a gelen yorumlar şu şekilde;

"20 kez falan izledim her seferinde kahkahalarla güldüm."

"Her erkek bu acıyı hissetmiştir."

"Köpeği kısırlaştırdınız, o da size aynısını yaptı."

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