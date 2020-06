2014 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen ‘Kış Uykusu’ filminin dünyaca ünlü yönetmeni Nuri Bilge Ceylan, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Erzurum’da çekmeyi planladığı film hakkında Vali Okay Memiş’e bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Vali Okay Memiş Nuri Bilge Ceylan’a Oltu taşı tesbih hediye etti.