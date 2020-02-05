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Ünlü yönetmen Tunca Yönder hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 00:59 | Son Güncelleme

İstanbul Yakacık Sanatçı Yaşam Evi'nde yaşayan ünlü yönetmen Tunca Yönder hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmen Tunca Yönder hayatını kaybetti

Bir süredir parkinson hastalığı ile mücadele eden ve geçtiğimiz aylarda felç geçiren Yönder 82 yaşında yaşamını yitirdi.

TUNCA YÖNDER KİMDİR?

Tunca Yönder 1938 yılında Ankara da doğdu.

Üniversite lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

1963'te Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosu'nda yer aldı.

1968 yılında Halk Oyuncuları'na geçti.

1970 yılından sonra sadece televizyon ve sinema ile ilgilendi.

Tunca Yönder, 6 şubat 1969 gecesi TRT Ankara Televizyonu'nda yayınlanan ilk TV draması Şair Evlenmesi'nin yönetmenliğini yaparak türk televizyonları'nın ilk drama yönetmeni unvanını almıştır.

1970'de başlayan çağdaş Türk reklamcılığının ilk üç yönetmeninden biri olan Yönder'in yönetmen ve yapımcı olarak binin üzerinde reklam filmi vardır.

Özel televizyonların açılmasıyla birlikde yeni drama uyarlamaları da yapmıştır. Bunlardan, Kemalettin Tuğcu'nun Üvey Baba ve Küçük Besleme eserlerinin uyarlamaları büyük beğeni toplamış, uzun süre yayında kalmıştır.

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