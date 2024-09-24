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Ünlü yönetmen ve senarist Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.09.2024 12:47
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‘Kuruşun Yarası’ ‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Ihlamurlar Altında’, ‘Hatırla Sevgili’ gibi unutulmaz dizilere imzasını atan ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, 66 yaşında hayata gözlerini kapadı. Giritlioğlu için Torunlar Center'daki İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnesinde veda töreni düzenlendi.

Ünlü yönetmen ve senarist Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

"Kurşun Yarası", "Çemberimde Gül Oya", "Hatırla Sevgili", "Asi", "Gönülçelen" gibi pek çok başarılı yapımda proje tasarımcısı ve yapımcı olarak görev alan Tomris Giritlioğlu, uzun süredir tedavisini gördüğü akciğer kanserine 66 yaşında yenik düştü.

VEDA TÖRENİ YAPILDI

Dün, hayatını kaybeden Tomris Giritlioğlu için Torunlar Center'daki İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnesinde veda töreni gerçekleştirildi.

Veda törenine; Tomris Giritlioğlu'nun ailesi, arkadaşları ve meslektaşları katıldı. Törende gözyaşları sel oldu.

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Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi; Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra memleketi Hatay'a gönderilecek.

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TOMRİS GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

1957 yılında Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. Hataylı bir ailenin çocuğudur. Babası o sırada Kadınhanı'nda hakimlik yapan Ali Arcak, annesi Sakine Arcak (Günaydın) idi.Çocukluğunun ilk yılları Adana'da geçti. İlkokul 3. sınıftan sonra eğitim hayatına TED Ankara Koleji'ne devam etti. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı.

Üniversite öğrencisi iken sinema yönetmeni olmaya karar verdi. Üniversiteden mezun olduktan sonra TRT'de çevirmen olarak çalışmaya başladı. 1977'de TRT Haber Dairesi Başkanı Aycan Giritlioğlu ile evlendi. Bu evlilikten oğlu Ilgaz dünyaya geldi (1980).

TRT'de bir süre Çocuk Programları ile Eğitim Kültür Bölümleri'nde asistanlık yaptıktan sonra Belgesel Programlar Müdürlüğü'ne geçti. "Tabletten Belgesele" ve "Beyoğlu" adlı iki belgesel film çekti. 1988'de TRT'nin Drama Bölümü'ne geçti ve 1989'da ilk filmi Kantodan Tangoya yı çekti.

İlk uzun metrajlı filmi Suyun Öte Yanı'nı 1991'de çekti. Film, 11. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü ile En İyi Yönetmen Ödülü'ne, 4. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi İkinci Film ödülüne değer görüldü. 1994'te Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yaz Yağmuru adlı öyküsünü aynı adla sinemaya uyarladı. Mehmet Eroğlu'nun Yarım Kalan Yürüyüş romanından uyarladığı 80. Adım (1995), 8. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Seçiciler Kurulu Özel Ödülü'nü ve 15. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Film Yarışması'nda En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yönetmen dizi
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