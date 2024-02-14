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Ünlü yorumcudan herkesi şaşırtan sözler! Galatasaray'ın en büyük problemi olarak Icardi'yi gösterdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.02.2024 15:39 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi olan Galatasaray kalan haftalarda hata yapmayarak şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isterken, ünlü yorumcu Ömer Üründül Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Icardi için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile berabere kalmasının ardından zirvenin yeni sahibi olan Galatasaray şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde ederken, ünlü yorumcu Ömer Üründül dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Üründül, şampiyonluk yarışında iki puanlık farkın önemli olmadığını söylerken, Arjantinli yıldız Mauro Icardi için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İKİ PUANLIK FARK ÖNEMLİ DEĞİL"

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"Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki iki puan fark önemli değil. Ligde çok şey olur."

"ÖNEMLİ BİR AVANTAJ"

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"F.Bahçe derbisini kendi sahasında oynayacak G.Saray'ın şu anda öne geçmesi önemli bir avantaj. G.Saray'da da F.Bahçe'deki gibi benzer sorunlar var. Zaha güçsüz."

"EN BÜYÜK PROBLEM ICARDI"

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"Ziyech'in sakatlanması bana göre Okan Buruk'un şansı. Çünkü onu da güçsüz olduğu halde oynatmak zorunda hissediyordu kendini. Şimdi en büyük problem Icardi."

KREDİSİ DEVAM EDİYOR

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"Şu andaki çok olumsuz fizik gücüne rağmen sınırsız kredisi devam ediyor. G.Saray'ın da bence Muslera, stoperleri, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Torreira ve 65-70 dakikada Mertens taşıyıcı güçleri"

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