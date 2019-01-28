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Ünlü YouTuber Reynmen şarkıcı oldu! Rekorları alt üst etti

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 28.01.2019 11:12 | Son Güncelleme

Reynmen, Türkiye YouTube camiasının en popüler isimlerinden biri. Ünlü YouTuber, iki ay ara verdiği YouTube'a yeni şarkısının klibiyle çok hızlı bir dönüş yaptı.

Ünlü YouTuber Reynmen şarkıcı oldu! Rekorları alt üst etti

Sosyal medya fenomeni Reynmen, yeni video klibi 'Derdim Olsun' şarkısıyla iki YouTube rekorunu kırdı. YouTube Türkiye'nin en çok izlenen videosu olan 'Derdim Olsun' ile Aleyna Tilki'nin 24 saatte en çok izlenen video rekorunu kırmış oldu.

Birçok kişinin Reynmen olarak tanıdığı Yusuf Aktaş, yeni yayınladığı şarkısı ‘Derdim Olsun’ adındaki yeni şarkısı ile 24 saat içerisinde 11 milyonun üzerinde bir izlenme sayısına ulaştı.

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KLİBİNDE MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜNÜ MÜ İŞLEDİ?

Reynmen'in klibinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına göndermede bulunduğu konuşuluyor.

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ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI

Çok sayıda kişi kar, kış, kurt, düşen uçak, sırtından vurulma konularını içeren klibin altına, "Reynmen, Muhsin Yazıcıoğlu olayını hatırlattı" şeklinde yorumlar yaptı.

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YOUTUBE TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İZLENEN KLİBİ

Klip, 24 saat içinde 6 milyondan fazla izlenerek YouTube Türkiye'de 24 saat içinde en çok izlenen video rekorunu kırdı.

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'REYNMEN' OLARAK TANINAN YUSUF AKTAŞ KİMDİR?

Yusuf Aktaş, Reynmen adıyla tanınan YouTube fenomeni.

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Scorp uygulamasında çektiği videolarla tanınınca YouTube'a geçiş yaptı ve ülkenin en popüler Youtuber'larından biri oldu.

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Instagram'da 4 milyon, YouTube'ta 3 milyondan fazla takipçisi olan Reynmen; sosyal medyada gençler arasında en büyük figürlerinden biri.

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Aslen Sivaslı olan ve İstanbul Bağcılar'da büyüyen 1995 doğumlu Reynmen'in her videosu olay oluyor, günlerce konuşuluyor.

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Geçtiğimiz günlerde Itır Esen'le birlikte Survivor 2019 YouTube programını sunacağı iddia edilen Reynmen, bu iddiaları yalanlamıştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu çakal kim ki Muhsin Reisle aynı cü le içinde yer alıyor. Gerizekalı ergen nesil sayesinde 100 milyon defada izlenir merak etmeyin.
Şarkı söyleyenlere sanatçı derdi bu camia.Şimdi şarkıcı diyor:)
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