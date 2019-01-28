Ünlü YouTuber Reynmen şarkıcı oldu! Rekorları alt üst etti

Sosyal medya fenomeni Reynmen, yeni video klibi 'Derdim Olsun' şarkısıyla iki YouTube rekorunu kırdı. YouTube Türkiye'nin en çok izlenen videosu olan 'Derdim Olsun' ile Aleyna Tilki'nin 24 saatte en çok izlenen video rekorunu kırmış oldu.

Birçok kişinin Reynmen olarak tanıdığı Yusuf Aktaş, yeni yayınladığı şarkısı ‘Derdim Olsun’ adındaki yeni şarkısı ile 24 saat içerisinde 11 milyonun üzerinde bir izlenme sayısına ulaştı.

KLİBİNDE MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜNÜ MÜ İŞLEDİ?

Reynmen'in klibinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına göndermede bulunduğu konuşuluyor.

ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI

Çok sayıda kişi kar, kış, kurt, düşen uçak, sırtından vurulma konularını içeren klibin altına, "Reynmen, Muhsin Yazıcıoğlu olayını hatırlattı" şeklinde yorumlar yaptı.

YOUTUBE TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İZLENEN KLİBİ

Klip, 24 saat içinde 6 milyondan fazla izlenerek YouTube Türkiye'de 24 saat içinde en çok izlenen video rekorunu kırdı.

'REYNMEN' OLARAK TANINAN YUSUF AKTAŞ KİMDİR?

Yusuf Aktaş, Reynmen adıyla tanınan YouTube fenomeni.