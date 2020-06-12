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Ünlülerin tercih ettiği kuaförler İzmir’de hizmet verecek

İZMİR HABERLERİ  | 12.06.2020 13:28 | Son Güncelleme

İstanbul’da birçok sosyetik ve tanınmış ismin tercih ettiği Sedat Biga İzmir Hair Studio, şimdi de İzmir Alsancak Gül Sokak’ta hijyenik ve kaliteli saç tasarım uygulamalarıyla hizmet veriyor.İstanbul’dan sonra şimdi de İzmir’de pek çok ünlü ismi ağırladıklarını ifade eden Sedat Biga İzmir işletmecileri Hamdi ve Tahir Soysal, son olarak ünlü ses sanatçısı Işın Karaca’ya renklendirme ve mikro kaynak uygulaması yaptıklarını söyledi.Müşteri memnuniyeti ve saç tasarımı konusunda sektöre yenilik getirmek için çalıştıklarını ifade eden Hamdi Soysal; Deniz Akkaya Selin Şekerci, Rojda Demirer, Ruken Demirer, Buse Varol, Hazal Türesan, Ebru Baki ve Ceyda Kırıcı gibi tanınmış isimlere de hizmet verdiklerini kaydetti.Yıllardır kuaförlük mesleğinde elde ettikleri deneyimi İzmirli bayanlara sunduklarını dile getiren Tahir Soysal, "Bizim için hijyen ve kalite birinci sırada.

Ünlülerin tercih ettiği kuaförler İzmir’de hizmet verecek

İstanbul’da birçok sosyetik ve tanınmış ismin tercih ettiği Sedat Biga İzmir Hair Studio, şimdi de İzmir Alsancak Gül Sokak’ta hijyenik ve kaliteli saç tasarım uygulamalarıyla hizmet veriyor.
İstanbul’dan sonra şimdi de İzmir’de pek çok ünlü ismi ağırladıklarını ifade eden Sedat Biga İzmir işletmecileri Hamdi ve Tahir Soysal, son olarak ünlü ses sanatçısı Işın Karaca’ya renklendirme ve mikro kaynak uygulaması yaptıklarını söyledi.
Müşteri memnuniyeti ve saç tasarımı konusunda sektöre yenilik getirmek için çalıştıklarını ifade eden Hamdi Soysal; Deniz Akkaya Selin Şekerci, Rojda Demirer, Ruken Demirer, Buse Varol, Hazal Türesan, Ebru Baki ve Ceyda Kırıcı gibi tanınmış isimlere de hizmet verdiklerini kaydetti.
Yıllardır kuaförlük mesleğinde elde ettikleri deneyimi İzmirli bayanlara sunduklarını dile getiren Tahir Soysal, "Bizim için hijyen ve kalite birinci sırada. Kişiye özel randevu sistemiyle çalışıyoruz. Böylelikle onlara daha kaliteli bir hizmet veriyoruz . Vakitten de tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Bizim geldiğimiz dönemde İzmir’de mikro kaynak, medikal ve renklendirme işlemleri yoktu. Bu uygulamaları İzmir’e getiren öncü firma biz olduk. Biz kente geldiğimizde boncuk kaynak yapılıyordu. Halbuki biz kaynak yaparken saçın yapısına göre hazırlıyoruz. Boncuk saç dipten taranmazken mikro kaynak taranabiliyor, toplanabiliyor. Kaynak olduğu da dışarıdan belli olmuyor. Bize gelen bayanların saçları genelde yıpranmış ve yanmış oluyor. Mikro kaynak gerçek saç hissi verdiği için kullananları da mutlu ediyor adeta insanları gençleştiriyor. Saç renklendirme saç tasarımının yanısıra kaş, kirpik, makyaj, manikür, el ayak bakımı hizmetlerini de sunuyoruz” diye konuştu.

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İmsak
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Sabah
05:40
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
22:24

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Çiğdem Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Egenur Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Bayraklı Eczanesi
Bayrakli
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
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