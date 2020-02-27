YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Uno tutkunları Kepez’de buluşuyor

Uno tutkunları Kepez’de buluşuyor

ANTALYA HABERLERİ  | 27.02.2020 12:28 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi ve Uno Club Antalya işbirliğiyle ‘Fiat Uno Fest 2020’ düzenlenecek.

Kepez Belediyesi ve Uno Club Antalya işbirliğiyle ‘Fiat Uno Fest 2020’ düzenlenecek. Kamp çadırıyla başlayacak festival etkinlikleri, 29 Mart Pazar günü DokumaPark’ta devam edecek.
Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark, Uno tipi otomobil tutkunlarını ağırlayacak. ‘Fiat Uno Fest 2020’ etkinlikleri otomobil severlerin katılımıyla gerçekleşecek. Türkiye’nin dört bir köşesinden katılımların olacağı festivalin etkinlikleri kamp çadırıyla başlayacak ve 29 Mart Pazar günü de DokumaPark’ta devam edecek. Tutkunları buluşturacak festival, birbirinden renkli yarışmalara, konserlere ev sahipliği yapacak. Modifiye Güzeli Yarışması, Desibel Yarışması ve Orjinallik Yarışmalarının düzenleneceği festivalde, katılımcıları da birbirinden özel hediyeler bekliyor. Uno araçların sergileneceği festivalde bağlama ustaları Hasan Gümüştaş ve Recep Vural da konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Tütüncü’den festivale davet
Festival hazırlıkları kapsamında Antalya Fiat Uno Club Başkanı Oktay Ceylan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü, ziyaret etti. Başkan Tütüncü, 29 Mart Pazar günü yapılacak olan ‘Fiat Uno Fest 2020’ etkinliklerini kulübün Başkanı Ceylan ile beraber sosyal medya hesaplarından duyurdu. Tüm Antalyalıları ‘Fiat Uno Fest 2020’ etkinliklerine beklediklerini belirten Başkan Tütüncü, “Sevgili Antalyalılar. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi 29 Mart 2020’de Antalya DokumaPark’a bekliyoruz. Uno severler buluşmamız var. Bu güzel festivalde hep beraber olmayı ümit ediyoruz.” dedi. Antalya Fiat Uno Club Başkanı Oktay Ceylan’da festival için çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Festival çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Festivale Türkiye’nin her noktasından Fiat Uno tutkunları katılacak. Festival süresince çeşitli yarışmalar yapılacak ve hediyeler dağıtılacak. Tüm Antalyalıları festivalimize bekliyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Kadın ve Tarih Kongresi Şanlıurfa’da yapılacak

Kadın ve Tarih Kongresi Şanlıurfa’da yapılacak

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Hobi evlerinin sahipleri belli oldu

Hobi evlerinin sahipleri belli oldu

Antalya Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:25
Öğle
13:15
İkindi
16:24
Akşam
18:55
Yatsı
20:09

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Asya Eczanesi
Muratpasa
Evre Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Okudan Eczanesi
Muratpasa
Uğur Uysal Eczanesi
Muratpasa
Zencefil Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.