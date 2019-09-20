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Unutkanlığa karşı iyi gelen besinler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.09.2019 15:54 | Son Güncelleme

Bir söz vardır, zaman zaman hepimiz kullanırız; "dün ne yediğimi bile hatırlamıyorum.’’ Ya da gün içinde hangi eşyamızı nereye koyduğumuzu, yapmamız gereken işlerimizi bile unutabiliyoruz. Peki bu unutkanlığın beslenmeye bağlı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Unutkanlığa çözüm arayanlar için en etkili besinleri sizler için araştırdık, buyursunlar.

Diyet Uzmanı Tuğba Günal "Bilimsel çalışmalar; yanlış diyetlerin yetersiz tek tip beslenmenin hafızamız üzerinde olumsuz etkisi olduğunu göstermektedir. Bu durumları ancak beynimize iyi bakarak engelleyebiliriz. Bazı besinleri tüketmek hafızamızı öyle çok güçlendirir ki en güzel anılarınızı unutmazsınız.” diyor.

UNUTKANLIK NEDEN OLUR?
Hayatı olumsuz yönde etkileyen unutkanlık nedenlerini sıralayacak olursak;
Tiroid bezi hastalıkları, depresyon ve stres, metabolik bozukluklar, inme, kafa travmaları ve beyin tümörleri diyebiliriz. Sağlıksal anlamda ciddi bir sorununuz yoksa unutkanlığı yenmek için beslenme düzeninizde birtakım değişiklikler yapabilirsiniz.

ÇÖZÜMÜNÜ MUTFAKTA ARAYABİLİRSİNİZ

En önemli hafıza problemlerinden biri unutkanlıktır. Yanlış beslenmenin de yol açabildiği unutkanlığın çözümünü yine diyet listenizde değişiklikler yaparak üstesinden gelmeniz mümkündür. Unutkanlığa neden olan durumları sıralayacak olursak;

Tiroit hormonu yetersizliği ile vitamin eksikliğinde (D ve B12 vitamini) unutkanlığın ortaya çıktığı belirlenmiştir. Vücuttaki B12 vitamin eksikliği son yıllarda bir sağlık sorunu haline gelmiştir. B12, sinir dokusunun sağlığı ve kırmızı kan hücresinin üretimi için gerekli bir vitamindir. Vücut tarafından üretilmeyen B12; kırmızı et, tavuk, balık, deniz ürünleri, karaciğer, süt ve süt ürünleriyle yumurtada yüksek miktarda bulunmaktadır. "Hafızaya ne iyi gelir?" diyenler için en etkili besinleri sıralıyoruz.


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