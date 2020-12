Unutulan kurum Turgutlu Halkevi ele alındı

Turgutlu Belediyesinin son aylardaki en önemli kültürel etkinliklerinden birisi olan Turgutlu Tarihi / Kasaba’nın Belgeseli’nin geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde Turgutlu Halkevi ele alındı. Yürüttüğü çalışmalarla dönemine damga vuran Turgutlu Halkevi, kapanmasının üzerinden yaklaşık 70 yıllık bir sürenin ardından yeniden gündeme getirildi.

Geçtiğimiz nisan ayında yayınlanmaya başlanan Turgutlu Tarihi / Kasaba’nın Belgeseli, şu ana kadar on sekiz bölüme ulaşırken belgesel, her bölümde farklı bir tarihsel dönem ya da konunun ele alınmasıyla birlikte tarihsel süreçten günümüze ilçe tarihine ışık tutuyor. Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi uzmanları tarafından hazırlanan belgeselin sunumunu Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla gerçekleştiriyor.

Belgeselin geçtiğimiz günlerde yayınlanan on sekizinci bölümü, 1936’da açılan ve 1951’de faaliyetleri son bulan Turgutlu Halkevi’ne ayrıldı. Müze arşivinde yer alan çok sayıda fotoğraf ve belgenin de kullanıldığı belgesel, https://www.youtube.com/watch?v=gchwABGsHZQ&t=8s adresinden izlenebilir.