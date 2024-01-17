YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Unutulmaya yüz tutmuş mahallelerdeki metruk binalar tehlike saçıyor

Unutulmaya yüz tutmuş mahallelerdeki metruk binalar tehlike saçıyor

İHA İHA
17.01.2024 11:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı’da unutulmaya yüz tutmuş mahallelerde eski metruk bina ve yapılar tehlike saçıyor.

Çankırı il merkezi Alibey Mahallesi ve Karatekin Mahallesi’nde yıkılmaya yüz tutmuş metruk binalar tehlike saçıyor. Kuzey Marmara Fay Hattında bulunan ve 1. derecede deprem bölgesi olan şehirdeki metruk binalar mahallede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Çatlaklar oluşmuş ve depreme dayanıksız binalar için mahalle muhtarları yardım istedi.

“EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU, KİREMİTLER, ÇATILARI AKIYOR”

Yetkililerden mahalledeki binaların restore edilmesini isteyen Alibey Mahallesi Muhtarı İsmail Ayhan, “Çevremizdeki evlere restorasyon yapılırsa güzel olur, çünkü vatandaşlarımızın maddi imkanı olmadığı için kendileri yapma şansı yok. Evlerde çatlaklar oluştu, kiremitler, çatıları akıyor ve yaptıracak durumları yok. En azından yetkililer bu duruma yardımcı olup evler restore edilirse çok güzel olacağına inanıyorum. İnsanlarımızın bu mahalleden başka gidecek bir yeri yok. Çatlak ve yıkılmak üzere olan evler var. Sahibi bilinmeyen evler tamamen yıkılıyor. Ama var olan evi ayakta tutmak gerekiyor” dedi.

“MİLLETİN ÜZERİNE EVLER GÖÇÜYOR. BİZİ HATIRLAMALARI İÇİN BURADA BİRİSİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR”

Mahalledeki evlerin bakımsız olduğunu ifade eden Karatekin Mahallesi Muhtarı Salim Koçer, “Burada yaşayan insanlar rezil, kepaze oldu. Milletin üzerine evler göçüyor. Bizi hatırlamaları için burada birisinin ölmesi mi gerekiyor? Artık buralar tinerci yuvası oldu. Her gün bir yerde hengame oluyor, yangın çıkıyor” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıSakarya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Huzur Mahallesi’nin imar sorunu çözülecekHuzur Mahallesi’nin imar sorunu çözülecek
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terörist tutuklandıYunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terörist tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 17 Ocak Çarşamba

İmsak
06:30
Sabah
08:00
Öğle
13:00
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:15
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.