Ünye Limanı’na dev yatırım

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine ihracat noktasında kolaylık sağlayacak Ünye Limanı’na 50 milyon liralık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde Karadeniz’e sınırı olan 6 ülke limanından daha büyük ve tüm Karadeniz kıyısında lider hale gelecek bir liman ortaya çıkarmak amacıyla çalışma başlattı.

Ünye Limanı’nın kapasitesi arttırılacak

İlk etapta Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Ünye Limanı’nda yükleme boşaltma işlemleri yapan ve süresi dolan özel firma ile sözleşme yenilenmedi. Limanda tüm yapılacak işlemleri üstlenen Büyükşehir Belediyesi, iştirak şirketlerinden ORBEL vasıtasıyla Ünye Limanının kapasitesinin arttırılması ve ekipmanların teknolojiye uygun yenilenmesi için ilk çalışmayı başlattı.

Yükleme-boşaltma rıhtım sayısı 4’e çıkıyor

Bu kapsamda limanın 1 tane olan rıhtımı 4’e çıkarılacak. Halen 6.5 metre derinliğe sahip mevcut yükleme-boşaltma rıhtımının yanına 8 metre derinliğe sahip ikinci bir rıhtım inşa ediliyor. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla açıkta bekleyen gemi sayısı düşecek.

Bunun ardından limanın derinliğinin arttırılması ve yüksek tonajlı gemilerin gelebilmesi amacıyla zemin taraması yapılacak. Bu çalışma ile limanın derinliği 10 metreye çıkarılacak.