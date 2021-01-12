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Ünye’de eğitime destek

12.01.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Ünye ilçesi Ticaret Borsası tarafından lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 100 öğrenciye kaynak kitap desteği sağlandı.Korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin ara verildiği dönemde öğrenciler için Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu tarafından sınavlara hazırlık kaynak kitapları temin ederek okul müdürlerine teslim edildi.

Ordu’nun Ünye ilçesi Ticaret Borsası tarafından lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 100 öğrenciye kaynak kitap desteği sağlandı.
Korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin ara verildiği dönemde öğrenciler için Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu tarafından sınavlara hazırlık kaynak kitapları temin ederek okul müdürlerine teslim edildi. Kitapların dağıtımını okul idarecilerine gerçekleştirerek eğitim desteğine devam edeceklerini ifade eden Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu, “Biz Ünye Ticaret Borsası olarak sürekli bot ve mont yardımında bulunuyorduk. 3 hafta öncede tablet yardımında bulunduk. Şimdide başarılı ve imkanı olmayan öğrenciler için kaynak kitap dağıtımını yapıyoruz. Ünye Ticaret Borsası olarak bundan sonraki süreçte de eğitime desteğimiz devam edecektir" dedi.
Yapılan kitap dağıtımının ardından Okul Müdürleri Başkan Uslu’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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