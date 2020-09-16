Urartu Göz uzmanlarından şaşılık ve göz tembelliği uyarısı

Van’da Urartu Göz uzmanları, şaşılığın genelde bebeklik ve çocukluk çağında görülen bir durum olduğunu ifade ederek ailelere uyarılarda bulundular.

Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Kemran Gök, şaşılığın genelde bebeklik veya çocukluk çağlarında başladığı gibi bazen ileri ki yaşlarda da görülebildiğini ifade etti. Şaşılığa sebep olan etkenlerin başında ailede şaşılık olması olduğunu dile getiren Gök, “Şaşılık öyküsü olan ailelerde muhakkak çocukları muayene etmek gerekir. Bunun dışında şaşılık genelde görme kusuru dediğimiz kırma kusuru ile beraber olabiliyor. Bu da çocukta göz tembelliğine yol açabilir. Hem şaşılığın kendisi hem de şaşılığa yol açan kırma kusurları, göz tembelliğine yol açabiliyor” dedi.

Şaşılığın genelde altta yatan bir kırma kusuru, göz kaslarında biz zayıflık ya da ateşli bir hastalık durumunda meydana gelen bir durum olduğuna vurgu yapan Gök, “Genelde aileler bu durumda çocukları bize getiriyor. Biz bu şekilde belli ölçümler yapıyoruz ve bunların sonucuna göre çocukta hangi tür kayma varsa , bunu tetikleyen durum nedir, buna göre takip be uygun tedaviyi öneriyoruz. Şaşılıkların bir kısmı ileri ki yaşlarda düzelebiliyor ama düzelmeyen durumda ise cerrahi müdahale yapabiliyoruz ” ifadelerini kullandı.

Bazen bir gözün diğerinden daha fazla tembel ya da bir gözde daha fazla kayma olabildiğine dikkat çeken Gök, “Bu durumda da kapma tedavisi yapıyoruz. Kapma tedavisi, şaşılıkta bizim için vazgeçilmez bir durumdur. Kimi çocuklarda sadece takip gerekirken kimi çocuğa küçük yaştan başlayarak gözlük verebiliyoruz. Eğer gözlükle düzelmiyorsa ve kayma devam ediyorsa onda da cerrahi olarak müdahale ediyoruz. Bir de yalancı kayma dediğimiz bir durum mevcut. Dışarıdan bakıldığında çocukta kayma varmış gibi geliyor ama biz yaptığımız muayene ve ölçümlerde gözlerin birbirine paralel olduğunu ve bu durumun bebek veya çocuklardaki burun ve göz yapısına bağlı olduğunu ailelere belirtiyoruz . Bazen de ileri ki yaşlarda da kırma kusuruna bağlı olarak ya da geçirdiği bir travma nedeniyle göz kaslarını uyaran sinirlerde oluşan harabiyet veya nörolojik problemler nedeniyle de kaymalar oluşabiliyor. Bunlara da gözlük verebiliyoruz. Eğer 6 ya da 9 ayda düzelme olmuyorsa hastanın estetik kaygısından dolayı cerrahi olarak da düzeltebiliyoruz” diye konuştu.

