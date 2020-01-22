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Uraz Kaygılaroğlu kızıyla paylaşım yaptı! Yorumu olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

Sefirin Kızı adlı dizideki başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından kızıyla yaptığı bir paylaşıma yazdığı yorumla güldürdü.

Uraz Kaygılaroğlu kızıyla paylaşım yaptı! Yorumu olay oldu

Ekranlara döndüğü Sefirin Kızı projesi ile dikkatleri üzerine çeken ve dizi yayınlandığı gün sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasına giren Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabı üzerinden kızı Ada ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Kaldıkları evin şöminesini yakmak için kızıyla birlikte evinin balkonunda odun seçen Kaygılaroğlu, o anda çekilmiş olan fotoğrafı son derece esprili bir şekilde paylaştı.

urazkaygilaroglu-instagram

Henüz 4 yaşına bile girmemiş olan kızı Ada’yı erkekler konusunda uyaran Uraz Kaygılaroğlu, ilişkilerinde sorumsuz davranan ve şiddete meyilli erkeklere odun benzetmesi yaparak; “Odunlardan uzak dur aşkım” paylaşımında bulundu. Kaygılaroğlu’nun bu paylaşımı kısa sürede 200 binin üzerinde beğeni aldı.

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