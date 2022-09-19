Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'den aşk sözlü paylaşım! "İnsan karar vererek aşık olmaz"

Uraz Kaygılaroğlu ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan Melis İşiten, geçtiğimiz aylarda Sergen Deveci ile yaşadığı aşk ile gündeme gelmişti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarına devam eden isim bu kez aşk paylaşımında bulundu.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN ESKİ EŞİ MELİS İŞİTEN'DEN AŞK PAYLAŞIMI!

Son olarak dekolteli fotoğraflarıyla çokça gündeme gelen İşiten'in sosyal medyada 400 bine yakın takipçisi bulunuyor.

İşiten bu kez derin göğüs dekolteli başka bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına anlamlı bir aşk sözü ekleyen ünlü ismin fotoğrafına eklediği not ise dikkat çekti.

"İNSAN KARAR VEREREK AŞIK OLMAZ"

İşiten, paylaştığı pozlarını Kaybedenler Kulübü filminin "İnsan karar vererek aşık olmaz sayın dinleyen. Sadece bir bakar, olmuş. Siz bu gece aşık olmak ister misiniz?”

sözleriyle paylaştı.

İşte Melis İşiten'in çok konuşulan diğer bazı fotoğrafları...



