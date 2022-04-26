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Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in bikinili pozu Instagram'ı sallamıştı! Arabada yayılarak poz verdi

26.04.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ile 2014-2019 yılları arasında evli kalmıştı. İkilinin Ada Kaygılaroğlu adında bir kız çocuğu bulunuyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melis İşiten, arabanın içinden yatarak poz verdi.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in bikinili pozu Instagram'ı sallamıştı! Arabada yayılarak poz verdi

Ekranların tanınan simalarından biri olan Uraz Kaygılaroğlu hem özel hem kariyer hayatıyla gündeme geliyor. Kızı Ada Kaygılaroğlu ve eski eşi Melis İşiten ile sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Sosyal medyada 386 bin takipçisi bulunan Melis İşiten, arabada verdiği pozuyla dikkat çekti.

MELİS İŞİTEN ARABADA YAYILARAK POZ VERDİ

32 yaşındaki Melis İşiten özel hayatıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in bikinili pozu Instagram'ı sallamıştı! Arabada yayılarak...

Instagram'da adeta fenomen haline gelen Melis İşiten, geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in bikinili pozu Instagram'ı sallamıştı! Arabada yayılarak...

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken İşiten'e binlerce beğeni gelmişti.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in bikinili pozu Instagram'ı sallamıştı! Arabada yayılarak...

Sosyal medyada oldukça aktif olan İşiten Instagram hesabının hikaye kısmından, arabada yatarak verdiği pozunu paylaştı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in bikinili pozu Instagram'ı sallamıştı! Arabada yayılarak poz verdi

Instagram'da, 'melisisiten' kullanıcı adıyla paylaşım yapan İşiten, 'Yedi Güzel Adam' dizisinin setinde Uraz Kaygılaroğlu ile tanıştıktan 3 ay sonra 2014'te nikah masasına oturdu.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in bikinili pozu Instagram'ı sallamıştı! Arabada yayılarak...

İkilinin kızları Ada, 2016'da dünyaya geldi. Çift, 2019'da anlaşmalı olarak boşandı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in bikinili pozu Instagram'ı sallamıştı! Arabada yayılarak...

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in bikinili pozu Instagram'ı sallamıştı! Arabada yayılarak...

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in bikinili pozu Instagram'ı sallamıştı! Arabada yayılarak...

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in bikinili pozu Instagram'ı sallamıştı! Arabada yayılarak...

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Uraz Kaygılaroğlu
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