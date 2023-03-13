Uraz Kaygılaroğlu’nun korumaları muhabirlerin üstüne yürüdü! Ortalık karıştı

Paylaşımlarıyla ve aykırı tarzıyla sık sık gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu 300'den fazla kişiye takipten çıkarmış ve herkesi şaşırtmıştı. Uraz Kaygılaroğlu'nun takipten çıkardığı isimler arasında yakın arkadaşı Kaan Yıldırım'ın yanı sıra Engin Öztürk, Demet Özdemir, Aras Bulut İynemli ve Hazal Subaşı gibi isimler bulunuyordu.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu bu sefer de mekan çıkışı yaşananlarla gündemde. Gittiği mekanın arka kapısından kaçmaya çalışan ve görüntü vermek istemeyen oyuncu, korumalarını basın mensuplarının üzerine gönderdi.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kaygılaroğlu, daha sonra korumaların durdurduğu araçların arasından ters yoldan dönüş yaptı.

Trafiği birbirine katan oyuncu, hızlıca semtten ayrıldı.





