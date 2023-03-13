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  4. Doğum kilolarıyla gündemdeydi! Adriana Lima seksi pozlarını paylaşıp bakın ne dedi

Doğum kilolarıyla gündemdeydi! Adriana Lima seksi pozlarını paylaşıp bakın ne dedi

13.03.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Adriana Lima, hamilelik ve doğum sürecinde aldığı kilolar yüzünden eleştiriliyordu. Bu konuda uzun süre sessiz kalan model seki pozlarını paylaşıp eski formuna kavuştuğunu gösterdi ve bakın ne dedi.

Doğum kilolarıyla gündemdeydi! Adriana Lima seksi pozlarını paylaşıp bakın ne dedi

Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Adriana Lima kısa süre önce anne oldu. Ünlü modelin doğum kiloları ve değişimi çok konuşuldu.

Adriana Lima'nın sosyal medya hesabında paylaştığı son fotoğrafları "Adriana geri döndü!" dedirtti. Lima, Gaurav Gupta elbisesi içinde adeta parlıyordu.

Seksi pozlarını paylaşan model "Anne duygusallığını değiştiriyorum ve transisyonel vücudumu kucaklıyorum" diyerek kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

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İddialı pozlarını üst üste paylaşan Lima kendisi için "Geri döndü" yazdı.

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Eski eşi Marko Jaric ile evliliğinden iki kızı olan Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers ile beraberliğinden olan oğlunu ksıa süre önce kucağına almıştı.

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