Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkı Gülcan Arslan'la dudak dudağa yakalandı

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde boy gösteren Uraz Kaygılaroğlu, yeni sezonda iki farklı projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazılanıyor. Geçtiğimiz günlerde Berrak Tüzünataç’tan ayrılan oyuncu, yeni aşkıyla dudak dudağa yakalandı.

URAZ KAYGILAOĞLU, GÜLCAN ARSLAN İLE DUDAK DUDAĞA

Son dönemin hızlı çapkını Uraz Kaygılaroğlu, oyuncu Gülcan Arslan ile magazinburada.net muhabiri Kamil Sümer tarafından görüntülendi.

Berrrak Tüzünataç ile kısa bir aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu şimdi de gönlünü Gülcan Arslan'a kaptırdı.





