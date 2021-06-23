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  4. Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkı Gülcan Arslan'la dudak dudağa yakalandı

Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkı Gülcan Arslan'la dudak dudağa yakalandı

23.06.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu son dönemde yaptığı işlerden çok hızlı aşk hayatıyla gündemden düşmez oldu. Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu Gülcan Arslan ile dudak dudağa yakalandı.

Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkı Gülcan Arslan'la dudak dudağa yakalandı

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde boy gösteren Uraz Kaygılaroğlu, yeni sezonda iki farklı projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazılanıyor. Geçtiğimiz günlerde Berrak Tüzünataç’tan ayrılan oyuncu, yeni aşkıyla dudak dudağa yakalandı.

URAZ KAYGILAOĞLU, GÜLCAN ARSLAN İLE DUDAK DUDAĞA

Son dönemin hızlı çapkını Uraz Kaygılaroğlu, oyuncu Gülcan Arslan ile magazinburada.net muhabiri Kamil Sümer tarafından görüntülendi.

Ekran Alıntısı

Berrrak Tüzünataç ile kısa bir aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu şimdi de gönlünü Gülcan Arslan'a kaptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülcan Arslan Uraz Kaygılaroğlu
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