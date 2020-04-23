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Ürdün'deki Türk vatandaşları THY uçağıyla Samsun'a getirildi

SAMSUN HABERLERİ  | 23.04.2020 03:38 | Son Güncelleme

Ürdün'deki Türk vatandaşları THY uçağıyla Samsun'a getirildi

Ürdün'de bulunan 166 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun'a getirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Ürdün'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı.

Bu kapsamda, Türk Hava Yolları'na ait uçak ile 166 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Vatandaşlar, işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirilecek.

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Samsun Türk Hava Yolları Ürdün

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