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Ürdünlü 78 yaşındaki profesör, Malatya'daki karaciğer nakliyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

13.05.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuluk Burun Boğaz doktoru Abdel Hamit Methkal: - "Yeniden doğmuş gibi oldum ve bu hastaneyi ülkemde tavsiye edeceğim" - Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran: - "Verilere baktığımız zaman dünyanın en yaşlı nakil hastası olarak tarihe geçti"

Ürdün'de Kulak Burun Boğaz (KBB) doktoru olarak görev yapan 78 yaşındaki Prof. Dr. Abdel Hamit Methkal, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Prof. Dr. Abdel Hamit, vücudunda şişlik ve su toplanması nedeniyle ülkesindeki bir hastaneye başvurdu. Siroz teşhisi konulan ve nakil olması gerektiği söylenilen Methkal, yaptığı araştırmalar sonucu Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde karaciğer nakli yapıldığını öğrendi.

Ürdün'den Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gelen Abdel Hamit Methkal'a, Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın kontrolünde Eylül 2021'de kızından alınan karaciğer parçası nakledildi.

- "Yeniden doğmuş gibi oldum"

Kontrol için ülkesinden Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Methkal, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gazetecilere, Ürdün'de şikayetlerinin artmasıyla doktora başvurduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"2021 Eylül ayında kızım bana karaciğer verdi, ameliyat oldum. Ameliyattan sonra Ürdün'e gittim ve ara ara kontrole geldim. Ürdün'de de doktorlar bana yapılan ameliyatın çok iyi geçtiğini söylediler ve şu an iyiyim. Ben karaciğer nakli olduktan sonra mutlu oldum. Yeniden doğmuş gibi oldum ve bu hastaneyi ülkemde tavsiye edeceğim. Bütün işlerimi kendim yapabiliyorum."

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran da merkezde her yıl yüzlerce nakil yaptıklarını belirtti.

Nakil olan Abdel Hamit'in yaşı itibarıyla zor bir vaka olduğunu anlatan Başkıran, şunları kaydetti:

"Laboratuvar sonuçlarını bana gönderdiler. Ama ben çok yaşlı olduğu için nakili reddettim. Buraya daha önce eğitim için gelen Ürdünlü doktorlardan bir tanesi beni telefonla aradı. Hastamızın fiziksel olarak uygun olduğunu belirtti. Biz de onların tavsiyeleriyle hastayı aldık. Yaklaşık 8-9 ay önce buraya geldi ve nakil için uygun bulundu. Verilere baktığımız zaman dünyanın en yaşlı nakil hastası olarak tarihe geçti. Bu da bizim bir gurur kaynağımız, sağlıklı olması da bizi mutlu ediyor."

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