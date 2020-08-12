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Üretici kadınların öyküsü kitap oldu

MERSİN HABERLERİ  | 12.08.2020 15:48 | Son Güncelleme

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Torosların zirvesinde yaşayan Yörük vatandaşlara, Mezitli Kadın Üretici Pazarlarında tezgah açan kadınların öykülerinin anlatıldığı ‘Zoru başaranlar’ kitabını götürdü.Tarhan, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Torosların zirvesinde yaşayan Yörük vatandaşlara, Mezitli Kadın Üretici Pazarlarında tezgah açan kadınların öykülerinin anlatıldığı ‘Zoru başaranlar’ kitabını götürdü.
Tarhan, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Tepeköy’de bulunan vatandaşlarla sohbet buluşması gerçekleştiren Tarhan, ünlü yazar İpek Ongun tarafından kaleme alınan, Mezitli Kadın Üretici Pazarlarında tezgah açan kadınların öykülerinin anlatıldığı ‘Zoru başaranlar’ kitabını götürdü.
Kırsal bölgelere ziyaretinde Tepeköy’den yaklaşık 20 kilometre daha yüksek bölgede yaşayan Yörük aileye konuk olan Başkan Tarhan, bölgede yaşayan kadınlara ve çocuklara kitap dağıttı. Bölge sakinleri, Kadın Üretici Pazarları projesinin önemine değinirken, kitabının çıkmasından dolayı da mutluluklarını dile getirdiler. Başkan Tarhan ise yazar İpek Ongun’un ‘Zoru başaranlar’ kitabında kadınların var olma mücadelesinin anlatıldığını ifade etti. Burada bölge halkıyla sohbet eden Başkan Tarhan, kadınları yazlık sinemaya davet ederek, Anıtkabir’e göndereceği sözünü verdi.
Üretici Kadınların Mücadelesi Kır Kütüphanesinde
Mezitli Belediyesinin desteğiyle Torosların zirvesinde hayata geçirilen Şehit Hava Pilotlar Ali Rıza Soykal ve Muammer Tamay Kır kütüphanesine giden Başkan Tarhan, ‘Zoru başaranlar’ kitabını kendi elleriyle raflara yerleştirdi. Mihrican yaylasında kurulan Kır Kütüphanesinde kitabın mutlaka olması gerektiğini ifade eden Başkan Tarhan, “Kırsal kesimde yaşayan üretici kadınlarımızın destanlaşan öykülerinin anlatıldığı kitabımızı, Mezitli’nin en yüksek bölgesine kurulan kır kütüphanesine kendim getirmek istedim. Kitabımız, böylece gerçek kahramanlarına daha yakın oldu” dedi.
Mesafeler sevgiye engel olmadı
Mezitli merkeze en uzak bölgelerden birisi olan Tepeköy Mahallesi’nde kahve sohbeti gerçekleştiren Başkan Tarhan, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Bölgeye yapılan çalışmalar ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek olan projelerden bahseden Başkan Tarhan, daha sonra Tepeköy Göleti, Gölpınar ile Mihrican Yaylalarını ve çevresinde incelemelerde bulundu.
‘Kırsal bölgelerimizde çalışmalarımızı hızla tamamlıyoruz’
Mezitli Belediyesi’nin mahallelere yapacağı yatırımların daha önce muhtarlarla birlikte yapılan toplantıda belirlendiğinin altını çizen Tarhan, “Fındıkpınarı ve Demirışık mahallelerimizden başlayarak aciliyet durumuna göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Korona virüsün olumsuz etkisi nedeniyle herkesin bildiği gibi tüm ülkede ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Çiftçilerimiz de bu ekonomik sıkıntıdan nasibini alıyor. Kırsal bölgedeki gezintilerimiz sırasında bu bölgelerin üretimde ne kadar güçlü olduğunu gördük. Toros Dağlarının zirvesinde bile çiftçilerimiz üretim yapabiliyorlar. Bu kadar üretim olarak bu kadar zengin topraklara sahipken ekonomik sıkıntı çekmeleri bizleri üzüyor. Yeri geliyor inşallah ürünleriniz para eder ve önümüzdeki yıllarda daha iyi şartlarda üretime devam ederler” diye konuştu.

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